Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από τη γειτονική Ιταλία έρχονται στην Ελλάδα, προκαλώντας μικρή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως σημειώνουν οι ειδικοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το πρώτο κύμα θα εκδηλωθεί από την Πέμπτη έως και την Παρασκευή, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του από την Κυριακή προς τη Δευτέρα, επηρεάζοντας αυτή τη φορά και την περιοχή της Αθήνας.

Οι θερμοκρασίες δεν θα παρουσιάσουν αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας ελαφρώς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ την Παρασκευή οι άνεμοι στο Ιόνιο θα ενισχυθούν σημαντικά.

Η ανάρτηση Κολυδά για τον καιρό

Στην ανάρτησή του στο X, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει: «Καιρικά και επίκαιρα. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν. Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή Κυριακή προς Δευτέρα, που θα προκαλέσει και στην Αθήνα κάποιες καλές βροχές. Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά και διατηρούνται σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι την Παρασκευή στο Ιόνιο».

«Ένα φθινόπωρο από τα παλιά» και «μία οργανωμένη κακοκαιρία»

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας σημείωσε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook ότι «ζούμε ένα φθινόπωρο από τα παλιά». Ενώ ακόμα, υπογράμμισε πως «από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα».

Αναλυτικά, ο γνωστός μετεωρολόγος τονίζει ότι: «Με σκόρπια ψιλόβροχα ( εκτός από τα νησιά του Αιγαίο και τη Θράκη) και συννεφιές, θα κυλίσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη 16/10/25. Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα προσφέροντας θερμική άνεση στον ανθρώπινο οργανισμό .Στους 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό ταβάνι στα πεδινά και μονοψήφιες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας».

«Από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί τα επόμενα 24ώρα», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Ενώ τονίζει δε, πως «στην Αττική δεν βλέπω κάτι το αξιόλογο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 -23 βαθμούς».

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα προβλέπονται καλές καιρικές συνθήκες και ήπιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα σε όλη τη χώρα, ενώ θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, που κατά διαστήματα στα νότια ηπειρωτικά θα πυκνώσουν. Αναμέναται να ψιχαλίσει ή να βρέξει λίγο τοπικά, το μεσημέρι και το απόγευμα, στην ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στην Πελοπόννησο και το πρωί στα νομό Χανίων, στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 19-22 βαθμούς στα βόρεια, 22-23 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τοπικά 24 στη δυτική Ελλάδα. Και στα νησιά μας η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμανθεί από 21 βαθμούς στο βόρειο Αιγαίο, έως 24 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Βορειοδυτικοί οι άνεμοι στο Ιόνιο 2-4 μποφόρ ,ενώ στο Αιγαίο θα φυσάει ένα βόρειο ρεύμα 2-4 μποφόρ, το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τα 5 μποφόρ.

Οι επόμενες μέρες

Την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχές σε περισσότερες περιοχές της χώρας και τη θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

Την Πέμπτη, οι βροχές θα καλύψουν ολόκληρη τη χώρα, πέραν της Κρήτης.