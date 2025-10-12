Δεκαέξι σοροί έχουν ανασυρθεί από τα ποτάμια και τα κανάλια του Χιούστον στις ΗΠΑ, οι πέντε εξ αυτών μέσα στην ίδια εβδομάδα τον περασμένο μήνα.

Παρόλο που οι Αρχές υποβαθμίζουν τις θεωρίες περί serial killer, ο συνταξιούχος αστυνόμος του NYPD, Κέβιν Γκάννον, που εδώ και χρόνια προωθεί τη θεωρία ότι μια ομάδα γνωστή ως «Χαμογελαστοί δολοφόνοι» ευθύνεται για εκατοντάδες ύποπτους πνιγμούς στις ΗΠΑ, πιστεύει ότι οι θάνατοι μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους αναφέρει το Fox News.

«Δεν έχουμε δει ποτέ αριθμούς πνιγμών σαν αυτούς, ειδικά με πνιγμό που συμβαίνει κάθε δύο μέρες στο ίδιο μέρος», είπε στο Fox News Digital. Ο Γκάννον εξετάζει ημερομηνίες, ώρες, τοποθεσίες και άλλες λεπτομέρειες πριν κρίνει αν η θεωρία των «Χαμογελαστών» ταιριάζει, και όπως λέει, το μοτίβο ταιριάζει στο Χιούστον, εκτός από το γεγονός ότι μερικά θύματα ήταν στην ηλικία των 60.

«Αυτό είναι μια ανωμαλία και όχι η κανονική ηλικία των 700+ πιθανών θυμάτων μας», είπε. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να εμπλέκονται και στον θάνατο αυτών των μεγαλύτερων ατόμων, καθώς αισθάνονται ότι είναι σχεδόν απρόσβλητοι αυτή τη στιγμή και μπορούν να δρουν ατιμώρητοι λόγω της αστυνομικής ανταπόκρισης».

Πώς δρούν

Οι Smiley Face Killers, μια μυστηριώδης και καλά οργανωμένη ομάδα δολοφόνων, στοχεύει νεαρούς άνδρες, πολλοί εκ των οποίων σε αδελφότητες κολεγίων και πετά τις σορούς τους στο νερό, αφήνοντας γκράφιτι ως σημάδι της παρουσίας τους. Δραστηριοποιούνται κυρίως στη Μέση Δύση και τη Βορειοανατολική Ακτή, σε μεγάλες πόλεις και κολεγιακές περιοχές κοντά σε νερά.

Οι σοροί ανήκαν τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, με ηλικίες από 20 έως 60 ετών.

Ο δήμαρχος Χιούστον, Τζον Ουίτμιρ, χαρακτήρισε τους θανάτους ανησυχητικούς αλλά σημείωσε ότι οι πνιγμοί στα 2.500 μίλια καναλιών της πόλης «δεν είναι νέο φαινόμενο». «Δυστυχώς, οι άστεγοι, όταν πεθαίνουν, συχνά καταλήγουν στο ποτάμι», είπε, υπονοώντας ότι κάποιοι πετιούνται εκεί από άλλους που ζουν στον δρόμο.

Πρόωρα χαρακτήρισε τα σχόλια του δημάρχου ο συνταξιούχος αστυνόμος του NYPD, Τζόζεφ Τζιακαλόνε, καθηγητής ποινικής δικαιοσύνης στο Penn State Lehigh Valley. «Έχετε 16 σορούς, δεν μπορείτε απλώς να πείτε ότι όλοι πεθαίνουν και καταλήγουν στο ποτάμι και όλοι είναι άστεγοι. Δεν ξέρετε καν αν είναι από την πόλη σας. Χρειάζεστε ατομική νεκροψία και πλήρη τοξικολογικό έλεγχο για κάθε σορό» είπε στο Fox News Digital.