Στις 12μ. αναμένεται η υπογραφή της συμφωνίας εφαρμογής του πρώτου σταδίου του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δήλωσε στο Reuters πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Η εκεχειρία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή επί του πεδίου στη Λωρίδα της Γάζας, μόλις υπογραφεί η συμφωνία, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τι προβλέπει το πρώτο σκέλος της συμφωνίας για τη Γάζα

Η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφτεί επίσημα αργότερα σήμερα, πρόσθεσε η πηγή αυτή, η οποία είναι ενήμερη για το περιεχόμενο των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, πάντα σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Τα επόμενα βήματα

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εκκινήσουν οι συζητήσεις για το δεύτερο σκέλος. Εκεί θα συζητηθούν άλλα θέματα που αφορούν την επόμενη ημέρα στη Γάζα και δεδομένα θα υπάρξουν πολλές δυσκολίες για να επέλθει ειρήνη στην περιοχή.

Αυτό αποτυπώνεται και στο σχόλιο του Ντέιβιντ Σάτερφιλντ. Ο πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για ανθρωπιστικά ζητήματα στη Μέση Ανατολή επεσήμανε αρχικά ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε είναι «ένα αρκετά εξαιρετικό πρώτο βήμα».

«Ωστόσο, για να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη, μια μόνιμη λύση στη Γάζα και ένα πραγματικό τέλος στον πόλεμο εκεί, θα χρειαστεί πολύ περισσότερη δουλειά», δήλωσε στο BBC.

Η επόμενη φάση είναι πιο προβληματική και δύσκολη, λέει ο Σάτερφιλντ, δηλαδή ο αφοπλισμός της Χαμάς, η δημιουργία μιας μεταβατικής διοίκησης για τη σταθεροποίηση της Γάζας και «τελικά η ανοικοδόμηση».

«Είναι η Μέση Ανατολή, όπου η απογοήτευση κρύβεται πάντα πίσω από κάθε θετική εξέλιξη», λέει ο Σάτερφιλντ.

Ωστόσο, προσθέτει, χωρίς τα αρχικά βήματα που συμφωνήθηκαν στη φάση 1 της συμφωνίας, «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να προχωρήσουμε στα άλλα ζητήματα».