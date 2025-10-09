Ο Ηράκλειτος με την παραπάνω ρήση του εκφράζει με τον πιο γλαφυρό τρόπο την απέχθειά του για την υπεροψία, την αλαζονεία, την «ύβριν», όπως την ονόμαζαν στην αρχαιότητα, συμβουλεύοντας τον άνθρωπο να προτιμά να σβήσει, να διαγράψει, δηλαδή, την υπεροψία από την προσωπικότητά του, από το να σβήσει μια φωτιά! Με τρόπο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί υπερβολικός ο Ηράκλειτος προβάλλει την υπεροψία ως χείριστο ελάττωμα του ανθρώπου που τον οδηγεί σε ενέργειες επικίνδυνες όσο είναι μια πυρκαγιά και ακόμη περισσότερο.

Ακούγοντας, λοιπόν, τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για την επιτυχία της επίσκεψης της ευρωπαίας εισαγγελέως Λ. Κοβέσι στην Ελλάδα, έμεινα κατάπληκτη καθώς είχα ήδη ακούσει τις δηλώσεις της. Με τρόπο σοβαρό, λιτό, αλλά θαρραλέα αποκαλυπτικό των προθέσεών της η εισαγγελέας, που κτύπησε πρώτα την διαφθορά στην πατρίδα της, τόνισε: «Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ριάλιτι.

Οι εισαγγελείς μας στο ελληνικό κλιμάκιο είναι εξαιρετικοί, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, παρά τις παρεμβάσεις και τις προσπάθειες εκφοβισμού». Η λέξη «εκφοβισμός» οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρξε συγκάλυψη ενεργειών που δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει και έτσι δικαιολογείται η προσπάθεια για να μην αποκαλυφθούν.

Η Αντιπολίτευση συνολικά καταγγέλλει ότι τόσο στην υπόθεση των Τεμπών όσο και σε αυτήν του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν εξαφανιστεί στοιχεία που θα βοηθούσαν την Δικαιοσύνη να προχωρήσει στο έργο της. Οπως δήλωσε, εξάλλου, η ευρωπαία εισαγγελέας, οι πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους είναι ελλιπείς. Η κυβέρνηση, όμως, αντιδρά χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες της Αντιπολίτευσης λασπολογία και κακοήθεια.

Η Λ. Κοβέσι χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακρωνύμιο της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεποτισμού φωτογραφίζοντας με τρεις λέξεις το σκηνικό της κυβέρνησης. Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι επί χρόνια εγκληματίες με την βοήθεια δημοσίων υπαλλήλων έκλεβαν τα ευρωπαϊκά χρήματα.

Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορούν να σκοτώσουν, τόνισε η Λ. Κοβέσι, και τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Η τραγωδία δεν θα συνέβαινε, αν το κράτος λειτουργούσε κανονικά. Εξαιτίας, λοιπόν, όσων έχουν διαπραχθεί, η ευρωπαία εισαγγελέας δήλωσε ότι το περιβόητο άρθρο 86 που προστατεύει τους υπουργούς ακόμη και σε περιπτώσεις κακουργημάτων πρέπει να αλλάξει.

Υστερα από την ντροπιαστική για την χώρα μας εικόνα που έδωσε με τις δηλώσεις της, η Λ. Κοβέσι παρηγορητικά μας είπε: «η Ελλάδα δεν είναι η μόνη διεφθαρμένη στην Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχει χώρα χωρίς διαφθορά». Η φράση αυτή έκανε ευτυχισμένη την κυβέρνηση η οποία και την κράτησε ως το απόσταγμα της επίσκεψης της ευρωπαίας εισαγγελέως στην Ελλάδα! Μήπως θα πρέπει να είμαστε όλοι οι Ελληνες ευτυχισμένοι και μόνη έγνοια μας να είναι πώς θα κατέχουμε μια… καλή θέση στη λίστα της διαφθοράς;

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.