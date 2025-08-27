Taylor Swift – Travis Kelce: Το δαχτυλίδι αρραβώνων που αξίζει μισό εκατομμύριο και κρύβει μια σπάνια ιστορία 200 ετών

Η πιο πολυσυζητημένη πρόταση γάμου της χρονιάς έγινε στον ρομαντικό κήπο που επέλεξε ο Travis Kelce, με την Taylor Swift να λέει το πολυπόθητο «ναι» έχοντας στο χέρι της ένα δαχτυλίδι που δεν είναι απλώς εντυπωσιακό, αλλά γεμάτο συμβολισμούς. Οι πληροφορίες σχετικά με το κόσμημα μιλούν για ένα «μικρό έργο τέχνης» με τους ειδικούς να το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο σπάνια διαμάντια που έχουμε δει ποτέ σε celebrity engagement.
Το δαχτυλίδι αρραβώνων της Taylor Swift είναι old mine cut diamond, ένα στυλ κοπής που αναδείχθηκε τον 18ο και 19ο αιώνα. Πρόκειται για τον πρόγονο της σύγχρονης brilliant κοπής, με χαρακτηριστικό τετράγωνο σχήμα με στρογγυλεμένες γωνίες και μεγάλες, «chunky» έδρες που αντανακλούν το φως με μοναδικό τρόπο. Το στοιχείο που το καθιστά ανεκτίμητο είναι ότι κανένα old mine cut διαμάντι δεν είναι ίδιο με το άλλο – κάθε κομμάτι είναι πραγματικά μοναδικό.
Η δημιουργός του είναι η Kindred Lubeck, χρυσοχόος και ιδρύτρια του Artifex Fine, που ειδικεύεται στη χειροποίητη χάραξη μετάλλων. Όπως έχει πει η ίδια, η διαδικασία μοιάζει με «τατουάζ πάνω σε χρυσό», αφού με μικροσκοπικά εργαλεία χαράζει περίπλοκα σχέδια στο μέταλλο.