Taylor Swift – Travis Kelce: Το δαχτυλίδι αρραβώνων που αξίζει μισό εκατομμύριο και κρύβει μια σπάνια ιστορία 200 ετών

Οι αντίστοιχες δημιουργίες της Lubeck πωλούνται σήμερα στην Artifex Fine από $4.300 έως και $38.000, ωστόσο το δαχτυλίδι της Swift είναι μια custom παραγγελία του Kelce, με κεντρικό διαμάντι 7–9 καρατίων. Ειδικοί κοσμηματολόγοι εκτιμούν την αξία του στα $250.000 έως $500.000, περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια, με κάποιες πιο γενναιόδωρες εκτιμήσεις να το ανεβάζουν κοντά στο $1 εκατομμύριο.

Η στιγμή της πρότασης

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκαν στο Instagram, η Taylor Swift εμφανίζεται με ριγέ φόρεμα Polo Ralph Lauren, σανδάλια Louis Vuitton σε cognac απόχρωση και το αγαπημένο της Cartier Santos Demoiselle ρολόι, στολισμένο με διαμάντια. Δίπλα της, ο Kelce φοράει ένα μπλε Polo Ralph Lauren πλεκτό, σε μια εικόνα που θύμιζε περισσότερο καμπάνια μόδας παρά προσωπική στιγμή. Στη λεζάντα, το ζευγάρι σχολίασε με χιούμορ:

«Your English teacher and your gym teacher are getting married».

Η ιστορία αγάπης

Το love story τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, όταν ο Kelce προσπάθησε –ανεπιτυχώς τότε– να δώσει τον αριθμό του στην τραγουδίστρια σε μία στάση της Eras Tour στο Kansas City. Από εκείνη τη στιγμή, η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα: η Swift βρέθηκε δίπλα του σε δύο Super Bowls, ενώ ο Kelce ακολούθησε την περιοδεία της σε πολλές χώρες, φτάνοντας μέχρι και να ανέβει στη σκηνή του Λονδίνου σε ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα της χρονιάς.

Το δαχτυλίδι της Taylor Swift δεν είναι απλώς ένα σύμβολο αρραβώνα∙ είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, που συνδυάζει σπάνια κοσμηματοποιία 200 ετών με το απόλυτο σύγχρονο παραμύθι αγάπης. Σε μια εποχή που η λάμψη της showbiz συχνά ξεθωριάζει γρήγορα, η Swift και ο Kelce κατάφεραν να δημιουργήσουν μια στιγμή που θα μείνει ανεξίτηλη – και ένα δαχτυλίδι που, με την αξία και την ιστορία του, γράφει ήδη τον δικό του θρύλο.