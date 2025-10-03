Μόλις το 10% της εγχώριας κατανάλωσης σε βόειο κρέας προέρχεται από ελληνικές εκτροφές ενώ η εξάρτηση από τις εισαγωγές συνεχώς θα αυξάνεται, φτάνοντας ακόμα και σε ποσοστό 90%. Την ίδια στιγμή η τιμή στο ράφι καλπάζει, με τις τελευταίες αναφορές, να κάνουν λόγο για νέες αυξήσεις το επόμενο διάστημα, οι οποίες θα φτάσουν ακόμα και στα 20 ευρώ/κιλό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκάλυψε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους, οι προβλέψεις και γι’ αυτόν τον κλάδο της κτηνοτροφίας, της βοοτροφίας, είναι δυσοίωνες.

Τα τελευταία χρόνια, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΣΕΚ Δημήτρης Μόσχος, έχει εγκαταλείψει τον κλάδο περίπου το 6% των παραγωγών (κυρίως νέοι κτηνοτρόφοι) της χώρας.

«Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί μείωση κοντά στο 8% σε εκμεταλλεύσεις με ζώα που παράγουν ελληνικό βόειο κρέας. Την ίδια στιγμή σχεδόν ένα 3% των ζώων δεν θα γεννήσει φέτος σε σχέση με πέρσι λόγω των καιρικών συνθηκών, που επικρατούν και επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία. Επομένως θα υπάρχει μια έλλειψη στο μοσχαρίσιο κρέας κατά ένα 10% από δω και πέρα στην Ελλάδα», σημείωσε.

Εξάρτηση από την ευρωπαϊκή αγορά

Στο βόειο κρέας, όπως ανέφερε, η χώρα παράγει μόλις το 10% της κατανάλωσης, αδυνατώντας να καλύψει τη ζήτηση, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από εισαγωγές. «Η εξάρτηση από την ευρωπαϊκή αγορά μάς καθιστά ευάλωτους», σημειώνει ο κ. Μόσχος, τονίζοντας ότι αυτό έχει ως συνέπεια οι τιμές να πιέζονται προς τα πάνω.

Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της μείωσης των εκμεταλλεύσεων, των κλιματικών συνθηκών (ξηρασίες) και των ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς ένας από τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ είναι η μείωση των εκπομπών ρύπων από εκτρεφόμενα ζώα, κυρίως βοοειδή. «Χιλιάδες ζώα έχουν σφαγεί στην Ευρώπη στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, ενώ ασθένειες όπως η οζώδης δερματίτιδα και ο καταρροϊκός πυρετός περιορίζουν περαιτέρω την παραγωγή», τονίζει ο κ. Μόσχος.

Ο Δημήτρης Μόσχος, παραθέτοντας το παράδειγμα από τον Συνεταιρισμό των Κτηνοτρόφων στην Καστοριά, περιγράφει με μελανά χρώματα την πραγματικότητα: «Μέσα σε τρία χρόνια, οι παραγωγοί στον συνεταιρισμό μας μειώθηκαν από 85 σε 70 και τα ζώα από 7.500 σε 4.700. Χάσαμε δηλαδή σχεδόν το 50% του πληθυσμού».

«Τα τελευταία χρόνια ήταν επιλογή της κυβέρνησης να μην στηριχτεί η ελληνική παραγωγή. Αντιθέτως δόθηκε στήριξη μέσω επιδοτήσεων, στα εισαγόμενα ζώντα ζώα, τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα για πάχυνση. Υπήρχε δηλαδή μια λογική για το βόειο κρέας που έλεγε ότι “εφόσον με ενδιαφέρει το προϊόν, το στηρίζω. Δεν με ενδιαφέρει όμως αν είναι ελληνικό ή όχι, αρκεί να υπάρχει και να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μόσχος.

