Συνεδριάζει στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη, καθώς και τα Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Περιλαμβάνει δε και μια σειρά από σημαντικά νομοσχέδια, όπως αυτό του Υπ. Άμυνας για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή και του Υπ. Μετανάστευσης για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης.

Παράλληλα θα γίνουν εισηγήσεις για θέματα προγραμματισμού της Κυβέρνησης (πχ για τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2026, τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2026 και τον κύκλο ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων 2025), αλλά και για θέματα καθημερινότητας, όπως για τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή και για τη σύσταση και οργάνωση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων».

Η εισήγηση του Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εισαγωγική του τοποθέτηση θα αναφερθεί στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ και η οποία, όπως αναμένεται να πει, αφορά 4 εκατ. Έλληνες, μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες, αλλά και ειδικά τους νέους.

Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στο Υπουργικό Συμβούλιο να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα, σημειώνοντας πως οι μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις συγκροτούν σοβαρό ανάχωμα απέναντι στο κύμα της ακρίβειας. Όπως αναμένεται επίσης να πει ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για σταθερά μέτρα που θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων.

Αναφερόμενος και στα υπόλοιπα θέματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πει ότι η ατζέντα του Υπουργικού αποδεικνύει τον προσανατολισμό της Κυβέρνησης στο πλευρό της κοινωνίας και της πατρίδας και πως οι απαντήσεις στα ψεύδη της αντιπολίτευσης είναι το έργο που κάνει πράξη το κυβερνητικό πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε πρόσφατα από τη Νέα Υόρκη, όπου στο πλαίσιο της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή (26/9) ζήτησε (κάτι το οποίο για πρώτη φορά το ζητά από το συγκεκριμένο βήμα Έλληνας Πρωθυπουργός) την απόσυρση του casus belli από την πλευρά της Τουρκίας.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου