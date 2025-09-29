Πλοίο γενικού φορτίου με σημαία Ολλανδίας φέρεται να έχει δεχθεί επίθεση πιθανότατα από πύραυλο των Χούθι νοτιοανατολικά του Άντεν στην Υεμένη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το σκάφος χτυπήθηκε και έχει πάρει φωτιά, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρχουν απώλειες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης της Υεμένης ανέφεραν νωρίτερα ότι βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από έδαφος που ελέγχεται από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι.

Λίγο αργότερα, ένα πλοίο στον Κόλπο του Άντεν, περίπου 235 χιλιόμετρα (150 μίλια) από τις ακτές του Άντεν, ανέφερε ότι είδε καπνό στο βάθος, σύμφωνα με το κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) του βρετανικού στρατού. Το UKMTO χαρακτήρισε το περιστατικό ως επίθεση και προέτρεψε τα πλοία στην περιοχή να είναι προσεκτικά, αντίστοιχα έπραξε και η ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας Ambrey.

Οι Χούθι δεν ανέλαβαν αμέσως την ευθύνη για την πιθανή επίθεση. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν ώρες ή και ημέρες πριν οι αντάρτες αναλάβουν την ευθύνη για τις επιθέσεις τους.

Η επίθεση αυτή έρχεται την ώρα που στην Γάζα οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν με ιδιαίτερη ορμή τις επιχειρήσεις τους ισοπεδώνοντας όλο και μεγαλύτερη έκταση της Πόλης της Γάζας, αλλά και ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν μεταξύ άλλων μια συμφωνία για την Γάζα.