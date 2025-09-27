Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί: «­Ο Τραµπ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού»

ΤΟ ΒΗΜΑ: C’est la vie! Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Η Αθήνα και η Αγκυρα μετά το ναυάγιο της Νέας Υόρκης

Ο Ταγίπ Ερντογάν θεωρεί ότι αφήνει πίσω του τα «πέτρινα χρόνια» της εποχής Μπάιντεν και πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο µε τη διοίκηση Τραµπ. Στη χώρα του. Οµως διατυπώνονται ήδη επιφυλάξεις ως προς τα οφέλη της «συναλλακτικής σχέσης» µε τον αµερικανό πρόεδρο. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να βρίσκεται ενώπιον ενός αδιεξόδου µε πολλαπλές πτυχές.

Το βέβαιο είναι πως διαµορφώνεται ένα νέο σκηνικό για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις µετά το ναυάγιο της Νέας Υόρκης. Πώς προδιαγράφεται η επόµενη µέρα στην ταραγµένη Νοτιοανατολική Μεσόγειο;

Το «Β» αποτυπώνει το κλίµα στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Γράφουν:

Χρήστος Ροζάκης, Ομότ. καθηγητής, πρώην υφυπουργός: «Τα “ήρεμα νερά” έχουν τεθεί υπό αίρεση»

Σαβάς Γκεντς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Φατίχ Κων/πολης: «Ο Ερντογάν προσεγγίζει τον Τραμπ με συναλλακτικούς όρους»

Αρχιεπίσκοπος Σινά Συµεών: «Η Μονή δεν είναι Mουσείο του παρελθόντος»

Λίγο πριν από την ενθρόνισή του, ο νέος ηγούμενος του «Θεοβάδιστου Ορους» μιλάει στο «Β» για τις σχέσεις με το καθεστώς της Αιγύπτου αλλά και τις άλλες Εκκλησίες.

Ενρίκ Σάλα – Κριστίν Ρέκµπεργκερ: «Χωρίς τη θάλασσα δεν υπάρχει το “εμείς”»

Ο εξερευνητής του National Geographic και η συμπαραγωγός του ντοκιμαντέρ «Ocean with David Attenborough» μιλούν στο «Β» με αφορμή την επίσκεψή τους στην Αμοργό.

Στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων

Ιδρυµα Αντενάουερ, «Τι ισχύει για το Μεταναστευτικό στην Ευρώπη»

Ζιλ Κεπέλ, Καθηγητής Sciences Po, Παρίσι

«Η αναγνώριση της Παλαιστίνης ανοίγει παράθυρο στην πολιτική λύση»

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ – Συνδιαχείριση

Κράτος και ιδιώτες «µπαίνουν» στα δάση – Μάχη Τράτσα

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ

Νέο πλαίσιο. Αλλαγές εκ θεµελίων στα νοµικά επαγγέλµατα – Ιωάννα Μάνδρου

Ο «ΑΟΡΑΤΟΣ» ΧΑΡΤΗΣ

Μετς και Παγκράτι. ∆ρόµοι εκτός σχεδίου στην καρδιά της Αθήνας – Μάχη Τράτσα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Spiritual ήχοι Κυριακές µε γκόσπελ στην πλατεία Βάθη – Μάρω Κουρή

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

7η Τέχνη. Το «τροµερό µυστικό» της Καρντινάλε. Γιάννης Ζουµπουλάκης

