Την Τρίτη 23/9 (στις 14:00 ώρα Νέας Υόρκης, 21:00 ώρα Ελλάδος) θα γίνει η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο «Σπίτι της Τουρκίας, όπου θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Το format θα είναι 1+2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτον Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Το νόημα του τετ α τετ και οι εκατέρωθεν ενοχλήσεις

Έμπειροι αναλυτές αναρωτιούνται «ποιο είναι το νόημα και κυρίως ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα μιας μάλλον ολιγόλεπτης συνομιλίας Μητσοτάκη – Ερντογάν, εφόσον οι εκατέρωθεν κινήσεις που καταγράφονται εδώ και καιρό έχουν φέρει ξανά Ελλάδα και Τουρκία σε τροχιά διπλωματικής αντιπαράθεσης».

Οι ίδιοι βεβαίως δεν μειώνουν την αξία της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας διά των οποίων, όπως λένε και ανώτερες πηγές από το υπουργείο Εξωτερικών, «οδηγηθήκαμε στην αποκλιμάκωση πολλών και μάλιστα επικίνδυνων περιστατικών».

Στην Αθήνα αντιλαμβάνονται πλέον ότι η Τουρκία παραμένει κατευνασμένη μόνο υπό το «δόγμα της ακινησίας», όταν δηλαδή ουδείς τολμά να αμφισβητήσει την αναθεωρητική πολιτική της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εξ ου και αποδίδουν την έντονη ενόχληση που επικρατεί εσχάτως στην Αγκυρα στις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης επί του πεδίου, πρώτα με την κατάθεση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και την οριοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων και κυρίως με την επίσημη έκφραση ενδιαφέροντος της αμερικανικής Chevron για έρευνες στα νότια της Κρήτης, και μάλιστα σε περιοχές που επικαλύπτονται από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα αφοπλισμού, “γκρίζων ζωνών” ή κυριαρχίας. Οσο αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών» απάντησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 την περασμένη Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας όμως ότι «μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας».

Με δεδομένες αφενός τις κινήσεις της Αθήνας, αφετέρου τις διεκδικήσεις της Αγκυρας, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών δεν θα είναι καθόλου εύκολη και πάντως δεν θα μοιάζει με αυτές που προηγήθηκαν.

Παλαιοί διπλωμάτες με εμπειρία σε αντίστοιχες περιστάσεις λένε στο «Βήμα» ότι ο τούρκος πρόεδρος δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα αναπάντητο, ενώ επισημαίνουν ότι η καθυστέρηση οριστικοποίησης του ραντεβού κορυφής οφείλεται, ενδεχομένως, στην αδυναμία κατάρτισης της ατζέντας των συνομιλιών, ακριβώς λόγω των σκιών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων.

Τοπίο στην ομίχλη με SAFE, casus belli και καλώδιο

Αυτό, βέβαια, που έχει προκαλέσει τον μεγαλύτερο εκνευρισμό στην Αγκυρα είναι οι αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι όσο υπάρχει στο τραπέζι η απειλή πολέμου, η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, πρώτο βήμα του οποίου αποτελεί το πρόγραμμα SAFE.

Ανεξαρτήτως των πραγματικών δυνατότητων της Αθήνας προς τέτοια αποτροπή, σύσσωμοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι στη γείτονα αλλά και η πλειοψηφία των ΜΜΕ βάλλουν έναντι της Ελλάδας επαναφέροντας το επιχείρημα ότι το «κακομαθημένο παιδί της Δύσης» επιχειρεί, σε συνεργασία με την Κύπρο, να περιορίσει τη μεγέθυνση του τουρκικού γεωπολιτικού αποτυπώματος στις διεθνείς εξελίξεις.

Ομως, οι δημόσιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού δεσμεύουν και τον ίδιο, καθώς πλέον οφείλει να θέσει στον τούρκο πρόεδρο το ζήτημα της άρσης του casus belli.

Μάλιστα σε άλλη πρόσφατη παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την απαλοιφή της απειλής πολέμου εν γένει με τις προοπτικές του ελληνοτουρκικού διαλόγου, αφενός στοιχειοθετώντας ουσιαστικά ατζέντα υψηλών προσδοκιών εν όψει της διμερούς συνάντησης, αφετέρου στοχεύοντας και στο εσωτερικό ακροατήριο.

Επιπλέον, εκκρεμεί η συνέχιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με ανώτερες διπλωματικές πηγές να έχουν αποκαλύψει προσφάτως στο «Βήμα» ότι το ζήτημα απασχολεί κάθε φορά τις συναντήσεις είτε σε επίπεδο ηγετών είτε σε αυτό των υπουργών Εξωτερικών. Ανευ όμως αποτελέσματος.

Αν τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγείρει τα αναφερόμενα θέματα, τότε είναι βέβαιο ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας θα αντιδράσει αναλόγως, γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω όξυνση, μειώνοντας ραγδαία τις πιθανότητες εποικοδομητικής συνέχισης των πολιτικών διαβουλεύσεων υπό την καθοδήγηση των κ.κ. Γεραπετρίτη και Φιντάν.

Ολα αυτά, βεβαίως, δύναται να αποφευχθούν εάν η συνάντηση των δύο ηγετών μείνει σε «εθιμοτυπικό» ή έστω συμβολικό πλαίσιο, ως ένα μήνυμα ότι Αθήνα και Αγκυρα επιθυμούν έστω κατ’ επίφαση να διατηρήσουν «ζωντανό» τον διάλογο, προφανώς κάθε μία για τους δικούς της λόγους.

Οπως, πάντως, επισημαίνουν με σκεπτικισμό κοινοβουλευτικοί της κυβερνητικής παράταξης «δεν αρκεί να επαναλαμβάνουμε με κάθε ευκαιρία τα όσα θετικά έχουν γίνει έως σήμερα, ενώ την ίδια ώρα είναι φανερό ότι στα μείζονα όχι μόνο είναι αδύνατο να υπάρξει πρόοδος, αλλά μέρα με τη μέρα βλέπουμε τους Τούρκους να αναπτύσσουν πλήρως την αναθεωρητική ατζέντα τους».

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τρίτη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Julius Maada Bio, τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan, τον Πρόεδρο της Υεμένης Rashad al-Alimi και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Το βράδυ της ίδιας μέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump.

Τετάρτη

Την Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Emma Tucker.

Στις 12.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Ahmed al-Sharaa.

Στις 15.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.