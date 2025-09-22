Στις εκλογές για την ανάδειξη προϊσταμένου στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, τη μεγαλύτερη εισαγγελία σε δεύτερο βαθμό στη χώρα, εξελέγη εισαγγελέας εφετών Ζωή Σμυρλή η οποία συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων των συναδέλφων της.

Η συνυποψηφία της Βασιλική Κρίνα δεν εξελέγη. Οι εκλογές διεξήχθηκαν λόγω της προαγωγής στον Άρειο Πάγο (Εισαγγελία Αρείου Πάγου)του μέχρι πρότινος προϊσταμένου Γεωργίου Κατζίδη.

Η θέση του προϊσταμένου στην Εισαγγελία Εφετών είναι νευραλγική λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που κατά καιρούς κρίνονται είτε αφορούν σε θέματα εφέσεων ή σε άλλα σχετικά με προκαταρκτικές εισαγγελικές έρευνες.

Η Ζωή Σμυρλή θεωρείται νομικά επαρκής και διαθέτει εμπειρία ώστε να ανταποκριθεί στα σύνθετα καθήκοντα της θέσης την οποία θα αναλάβει.