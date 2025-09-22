Ο Τομ Χόλαντ τραυματίστηκε στο πλατό της ταινίας Spider-Man: Brand New Day. Σύμφωνα με τον Guardian υπέστη ελαφρά διάσειση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής ακροβατικών.

Αρκετές εφημερίδες του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι Hollywood Reporter, Deadline και Variety, επιβεβαίωσαν το περιστατικό. Ο ηθοποιός φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ενός ακροβατικού και υπέστη ελαφρά διάσειση μετά από χτύπημα στο κεφάλι.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με το Variety.

Η εφημερίδα The Sun ανέφερε ότι ο Χόλαντ παρευρέθηκε σε ένα φιλανθρωπικό δείπνο την επόμενη νύχτα με τον πατέρα του, Ντομινίκ, και τη μνηστή του και συμπρωταγωνίστρια Ζεντάγια, αλλά έφυγε νωρίς επειδή ένιωσε αδιαθεσία.

Τα γυρίσματα διακόπηκαν την Παρασκευή μετά το περιστατικό και ο Χόλαντ θα κάνει ένα διάλειμμα για αρκετές ημέρες ως προληπτικό μέτρο.