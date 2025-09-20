Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται ξανά να υποδεχθεί τον Σεπτέμβριο ένα από τα πιο εμβληματικά φεστιβάλ της Ευρώπης, το Reworks 2025, που φέτος κλείνει τα 21 χρόνια.

Το Reworks 2025 ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει το παλιό με το νέο, δίνοντας χώρο τόσο σε εμβληματικούς καλλιτέχνες όπως οι Black Coffee και Ben Klock όσο και σε φρέσκα ονόματα που φέρνουν ανατροπή και νέα ενέργεια. Με ποικιλία που απλώνεται από deep house και afro-house μέχρι techno, ambient και πειραματικές προσεγγίσεις, το φεστιβάλ μετατρέπεται σε ζωντανή αφήγηση, που δίνει παλμό σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη γεφυρώνοντας το τοπικό με το παγκόσμιο.

Τι θέλουμε να δούμε στο Reworks 2025

Ο Black Coffee από τη Νότια Αφρική, ένας από τους πλέον επιδραστικούς DJs/παραγωγούς στον κόσμο της house και της afro-house, με πορεία από τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του ’90 ως σήμερα, κέρδισε διεθνή αναγνώριση για τη δυνατότητά του να συνδυάζει τη ρυθμική ζεστασιά της αφρικανικής μουσικής με μοντέρνες τεχνολογίες παραγωγής, ενώ το άλμπουμ Subconsciously του έδωσε το Grammy για το καλύτερο dance/electronic άλμπουμ.

Ένα από τα ονόματα-κλειδιά της techno σκηνής του Βερολίνου. Resident στο Berghain, έναν από τους πιο θρυλικούς ναούς της techno μουσικής, ο Ben Klock είναι ταυτόχρονα παραδοσιακός και μοντέρνος. Το στυλ του χαρακτηρίζεται από μελωδικά αλλά και ατμοσφαιρικά στοιχεία, μεγάλης διάρκειας σετ που χτίζουν διάθεση, ένταση και βαθιά αφοσίωση με τον ήχο του κοινού.

Οι αγαπημένοι Adriatique

Το ελβετικό ντουέτο Adriatique που έχει ξεχωρίσει για τον τρόπο που παντρεύει μελωδίες, συναίσθηση του χορευτικού ρυθμού και ατμόσφαιρες που ξεφεύγουν από τον αυστηρό κλασικό ορισμό της techno ή της house.

Με εντυπωσιακά live και συνεχείς επιτυχίες σε ευρωπαϊκές και διεθνείς σκηνές, αποτελούν γέφυρα ανάμεσα σε όσους αγαπούν τον ήχο και την εμπειρία ευρύτερα.

Sama’ Abdulhadi: τέκνο από την Παλαιστίνη

Μία από τις πιο σεβαστές φωνές της techno/ electro σκηνής της Γερμανίας, με μακρά πορεία στην παραγωγή, την DJing αλλά και την επιχειρηματικότητα (label, επιλογές, σκηνές), η Ellen Allien φέρνει αυτό το mix εμπειρίας και πειραματισμού. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ντουέτα της εποχής, οι Fideles, με δυνατότητα να κάνουν τα συνολικά vibes ενός set να αιωρούνται μεταξύ ρυθμού και συναισθηματικής φόρτισης ενώ συζητιέται πολύ και η Παλαιστίνια Sama’ Abdulhadi.

Το νεό αίμα

Φέτος όμως, εμφανίζονται και ονόματα που εκπροσωπούν τη νέα γενιά της ηλεκτρονικής μουσικής, Estella Boersma, MEERA, Tripolism, Vomee, Philippa Pacho, οι δημιουργοί που πειραματίζονται είτε με τον ήχο είτε με την προσέγγιση της εμφάνισης, των visuals, της ενορχήστρωσης, είτε μέσω της συνύπαρξης ειδών.

Για όσους αγαπούν τον ήχο, για όσους αναζητούν το νέο, και για όσους θέλουν να νιώσουν πως η πόλη τους γίνεται κομμάτι μιας διεθνούς σκηνής – τo Reworks είναι τέλεια ευκαιρία για ένα ταξίδι στο Βορρά.