Οι πιέσεις που δέχεται ο Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο είναι πολλές. Εκείνος όμως δεν μοιάζει έτοιμος για την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με άρθρο του Politico αυτό οφείλεται στην πολιτική του επιβίωση.

Η αποστολή των drones στην Πολωνία ήταν ένα μήνυμα. Ο Πούτιν δεν σκοπεύει να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο του εναντίον της Δύσης. Η ρωσική εισβολή στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ ακολουθεί εβδομάδες αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

Τα χτυπήματα έφεραν το θάνατο πολλών αμάχων, ενώ κατέστρεψαν κτίρια που στεγάζουν τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και της Βρετανίας. Ο Πούτιν μοιάζει να είναι μακριά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Παρά την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν έχει συνδέσει την πολιτική του επιβίωση με μια σιγοβράζουσα σύγκρουση με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. «Ο Πούτιν είναι ο πρόεδρος του πολέμου», δήλωσε ο Νικολάι Πέτροφ, ανώτερος αναλυτής στο New Eurasian Strategies Center με έδρα το Λονδίνο.

Έχοντας διαμορφώσει τον εαυτό του ως ηγέτη σε καιρό πολέμου, η επιστροφή του σε πρόεδρο σε καιρό ειρήνης θα ισοδυναμούσε με υποβιβασμό. «Ανεξάρτητα από τις συνθήκες, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν τον ρόλο», δήλωσε ο Πέτροφ.

Η λήξη της σύγκρουσης ενέχει κινδύνους για τον Πούτιν

Καθώς η επίθεση στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέταρτο έτος της, ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να είναι περισσότερο αισιόδοξος. Ίσως περισσότερο από όταν το Κρεμλίνο ήλπιζε να καταλάβει τη χώρα σε λίγες μέρες.

Οι ουκρανικές δυνάμεις είναι αδύναμες λόγω έλλειψης όπλων και ανθρώπινου δυναμικού και η Ρωσία προχωράει στο μέτωπο.

Ωστόσο, η πρόοδος της Μόσχας είναι αργή και κοστίζει ακριβά. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κρεμλίνου έχουν μεγάλες απώλειες και η σύγκρουση έχει επιβαρύνει την ρωσική οικονομία, η οποία κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ύφεση. Εντούτοις, από πολιτική άποψη, η λήξη της σύγκρουσης ενέχει κινδύνους.

Ο αυστηρός έλεγχος του Κρεμλίνου επί των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου θα του επέτρεπε πιθανώς να παρουσιάσει μια ειρηνευτική συμφωνία στους περισσότερους Ρώσους ως νίκη. Αλλά δεν είναι αυτό που θα απασχολεί τον Ρώσο πρόεδρο.

«Με την φιλελεύθερη αντιπολίτευση της Ρωσίας να έχει αποδεκατιστεί, μια μικρή αλλά ισχυρή ομάδα εθνικιστών αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη απειλή για την εξουσία του», δήλωσε ο Πετρόφ. Τους έχει υποσχεθεί μια μεγαλειώδη νίκη, όχι μόνο επί της Ουκρανίας, αλλά και επί αυτού που το Κρεμλίνο αποκαλεί «το συλλογικό Δυτικό κόσμο».

«Υπάρχει μια επιθυμία μεταξύ των σκληροπυρηνικών του στρατιωτικοπολιτικού κατεστημένου να καταστρέψουν το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Αλεξάντερ Μπαούνοφ, πρώην Ρώσος διπλωμάτης και τώρα ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Russia Eurasia Center, στη ρωσική υπηρεσία της DW. «Να δείξουν ότι το ΝΑΤΟ είναι άχρηστο».

Η ρητορική κατά της Φινλανδίας που θυμίζει Ουκρανία

Από τη συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει ως σύνοδο κορυφής αφιερωμένη στην επίτευξη εκεχειρίας, η Μόσχα έχει εντείνει την εκστρατεία υβριδικού πολέμου εναντίον της Ευρώπης, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Πριν από την εισβολή της Τετάρτης, ρωσικά drones είχαν επανειλημμένα εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο από τη γειτονική Λευκορωσία. Τον Αύγουστο, ένα ρωσικό drone συνετρίβη περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρσοβίας.

Σύμφωνα με το WELT, πέντε από τα drones που εισέβαλαν στην Πολωνία ακολουθούσαν μια ευθεία πορεία προς μια βάση του ΝΑΤΟ. Εκεί θα έφταναν αν δεν τα αναχαίτιζαν τα ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη Lockheed Martin F-35.

Δυο μέρες πριν την εισβολή των drones ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κατηγόρησε το Ελσίνκι ότι σχεδιάζει επίθεση. Μάλιστα, απείλησε ότι οποιαδήποτε επίθεση «θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση του φινλανδικού κράτους — μια για πάντα».

Αναλυτές σημείωσαν ότι η ρητορική του άρθρου έμοιαζε με τα επιχειρήματα του Κρεμλίνου πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Μόσχα έχει επίσης αρχίσει να μεταφέρει ζωτικούς κλάδους, όπως τη ναυπηγική, στα ανατολικά της χώρας, μακριά από τα σύνορα με το ΝΑΤΟ, όπως επεσήμανε ο Πέτροφ. Την Παρασκευή, η Ρωσία ξεκίνησε να διεξάγει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις με τη Λευκορωσία. Μεταξύ άλλων πραγματοποιούνται ακριβώς απέναντι από τα πολωνικά σύνορα. Οι ασκήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τρίτη.

«Ό,τι και αν επιτύχει ο Πούτιν στην Ουκρανία, η αντιπαράθεση με τη Δύση δεν θα τελειώσει εκεί, αλλά θα συνεχιστεί με διάφορες μορφές», δήλωσε ο Πετρόφ. «Συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής».

Τα μηνύματα του Πούτιν

Με ενέργειες όπως η εισβολή στην Πολωνία, ο Πούτιν στέλνει ένα μήνυμα προειδοποίησης στον Τραμπ και στους Ευρωπαίους ηγέτες. Αυτό επεσήμανε ο Κιρίλ Ρόγκοφ, ιδρυτής του think tank Re:Russia.

«Ο Πούτιν έδειξε ότι μπορεί να επιτεθεί σήμερα σε χώρες του ΝΑΤΟ και ότι αυτές δεν διαθέτουν αμυντικά συστήματα», δήλωσε. Οι αντιφατικές δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τη δέσμευσή του προς το ΝΑΤΟ και η απροθυμία του να τηρήσει τις δικές του προθεσμίες όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα δίνουν στον Πούτιν την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να τη γλιτώσει. Για τον Ρώσο πρόεδρο, «είναι τώρα ή ποτέ», πρόσθεσε ο Μπαούνοφ.

Εισβολές όπως αυτή στην Πολωνία έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν τη δέσμευση του ΝΑΤΟ για συλλογική άμυνα. Με τέτοιες μικρές επιθέσεις δοκιμάζουν την προθυμία του ΝΑΤΟ να ανταποκριθεί.

Η ελπίδα, είπε ο Μπαούνοφ, είναι να αποκαλυφθεί η στρατιωτική συμμαχία ως άχρηστη. Μέχρι στιγμής, η αντίδραση της Ουάσιγκτον έχει τροφοδοτήσει αυτούς τους φόβους. Την Πέμπτη, ο Τραμπ επανέλαβε τα επιχειρήματα της Μόσχας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «μπορεί να ήταν λάθος».

Το Κρεμλίνο απέρριψε τις κατηγορίες ότι τα drones ήταν μια σκόπιμη πρόκληση. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «δεν υπήρχαν σχέδια για να στοχευθούν εγκαταστάσεις» στην Πολωνία.

Η Λευκορωσία δήλωσε ότι η εισβολή θα μπορούσε να ήταν αποτέλεσμα ενός ατυχήματος λόγω «ηλεκτρονικής παρεμβολής». «Αυτό είναι τυπικό του Πούτιν να προκαλεί και να δοκιμάζει τα όρια», δήλωσε ο Ρόγκοφ. «Του αρέσει να αφήνει τα πράγματα αμφίβολα, ώστε να μπορούν να ερμηνευθούν είτε ως σκόπιμα είτε ως τυχαία».