Είκοσι τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η ανθρωπότητα «πάγωσε», παρακολουθώντας το μεγαλύτερο τρομοκρατικό χτύπημα της ιστορίας, την επίθεση στους δίδυμους πύργους που στέρησε τη ζωή περίπου 3.000 ανθρώπων και τη Νέα Υόρκη από δύο συμβολικά κτίρια.

Η Αμερική θυμάται

Οι ΗΠΑ, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν θα μπορούσαν να ξεχάσουν μία τέτοια μέρα, με σωρεία αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να χρησιμοποιούν το hashtag, #neverforget, δείχνοντας πως αυτή η μέρα θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μνήμη της χώρας.

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The White House (@whitehouse)

Η ανάρτηση της Κάμαλα Χάρρις

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kamala Harris (@kamalaharris)

Η ανάρτηση του NBA

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBA Cares (@nbacares)

Η ανάρτηση των Boston Celtics

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Boston Celtics (@celtics)

Η ανάρτηση της Vogue

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue (@voguemagazine)

Η ανάρτηση του ESPN