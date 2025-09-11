Είκοσι τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η ανθρωπότητα «πάγωσε», παρακολουθώντας το μεγαλύτερο τρομοκρατικό χτύπημα της ιστορίας, την επίθεση στους δίδυμους πύργους που στέρησε τη ζωή περίπου 3.000 ανθρώπων και τη Νέα Υόρκη από δύο συμβολικά κτίρια.
Η Αμερική θυμάται
Οι ΗΠΑ, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν θα μπορούσαν να ξεχάσουν μία τέτοια μέρα, με σωρεία αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να χρησιμοποιούν το hashtag, #neverforget, δείχνοντας πως αυτή η μέρα θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μνήμη της χώρας.
