Είκοσι τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η ανθρωπότητα «πάγωσε», παρακολουθώντας το μεγαλύτερο τρομοκρατικό χτύπημα της ιστορίας, την επίθεση στους δίδυμους πύργους που στέρησε τη ζωή περίπου 3.000 ανθρώπων και τη Νέα Υόρκη από δύο συμβολικά κτίρια.

Η Αμερική θυμάται

Οι ΗΠΑ, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν θα μπορούσαν να ξεχάσουν μία τέτοια μέρα, με σωρεία αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να χρησιμοποιούν το hashtag, #neverforget, δείχνοντας πως αυτή η μέρα θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μνήμη της χώρας.

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The White House (@whitehouse)

Η ανάρτηση της Κάμαλα Χάρρις

Η ανάρτηση του NBA

Η ανάρτηση των Boston Celtics

Η ανάρτηση της Vogue

Η ανάρτηση του ESPN