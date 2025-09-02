Η απόφαση δικαστηρίου να καθαιρέσει τη διοίκηση της τοπικής οργάνωσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Κωνσταντινούπολη, ακυρώνοντας το τελευταίο συνέδριό της λόγω παρατυπιών και καταγγελιών για εξαγορά ψήφων, προκαλεί πολιτική αναταραχή και έντονη νευρικότητα στις τουρκικές αγορές. Η υπόθεση απειλεί να μετατραπεί σε κρίσιμη καμπή για την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ πυκνώνουν οι ανησυχίες για την πορεία του κράτους δικαίου στην Τουρκία.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα πλαίσιο εντεινόμενων διώξεων κατά της αντιπολίτευσης. Πάνω από 15 δήμαρχοι του CHP, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου – κορυφαίος αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – βρίσκονται υπό κράτηση.

Ο καθαιρεθείς πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Οζγκιούρ Τσελίκ κατήγγειλε πολιτική στοχοποίηση, υποστηρίζοντας ότι «το CHP και κάθε φωνή που δεν ευθυγραμμίζεται με την κυβέρνηση βρίσκεται υπό επίθεση».

Σε βάρος του Τσελίκ και εννέα ακόμα στελεχών του κόμματος εκκρεμεί ποινική δίκη με τον εισαγγελέα να ζητά ποινές φυλάκισης έως τριών ετών για την ίδια υπόθεση. Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, χαρακτήρισε την απόφαση «ασφαλιστικό μέτρο» και διαβεβαίωσε ότι παραμένει ανοιχτός ο δρόμος για έφεση.

Βουτιά στο Χρηματιστήριο και μαζικές ρευστοποιήσεις

Η είδηση προκάλεσε ισχυρή αναταραχή στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, με τον δείκτη BIST 100 να σημειώνει ενδοσυνεδριακή πτώση έως και 5,9% και να υποχωρεί 4,7% στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε βουτιά 7,5%, ενώ το κλίμα πανικού οδήγησε σε μαζικό ξεπούλημα και στην αγορά κρατικών ομολόγων: το διετές είδε την απόδοσή του να εκτινάσσεται κατά 85 μονάδες βάσης στο 39,78%, ενώ τα πενταετή CDS αυξήθηκαν κατά 9 μονάδες βάσης. Το τουρκικό νόμισμα διολίσθησε στις 41,16 λίρες ανά δολάριο, καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό.

Απόφαση-σοκ από το Πρωτοδικείο Κωνσταντινούπολης

Το 45ο Τμήμα του Πρωτοδικείου Κωνσταντινούπολης ακύρωσε το 38ο συνέδριο της τοπικής οργάνωσης του CHP που διεξήχθη στις 8 Οκτωβρίου 2023, επικαλούμενο «επηρεασμό συνέδρων με χρηματικά ποσά». Με την ίδια απόφαση καθαιρούνται όλα τα μέλη που εξελέγησαν τότε, ενώ προσωρινός πρόεδρος ορίστηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Γκιουρσέλ Τεκίν, πολιτικός με στενούς δεσμούς με τον τέως πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Η απόφαση «παγώνει» τις διαδικασίες για το 39ο τακτικό συνέδριο της τοπικής οργάνωσης στην Κωνσταντινούπολη και ενδέχεται να επηρεάσει και τη δίκη που διεξάγεται στην Άγκυρα για τη νομιμότητα του ίδιου συνεδρίου σε εθνικό επίπεδο, όπου εξελέγη ο Οζγκιούρ Οζέλ. Εάν ακυρωθεί και εκείνο το συνέδριο, ο Οζέλ κινδυνεύει να χάσει την ηγεσία του κόμματος. Η κρίσιμη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Αγορές σε καθεστώς πολιτικού ρίσκου

Η ανατροπή στο CHP έφερε και πάλι στο προσκήνιο τις πολιτικές εντάσεις στην Τουρκία, επαναφέροντας την ανησυχία των επενδυτών για την πολιτική σταθερότητα και το κράτος δικαίου. «Η ακύρωση υπενθύμισε στην αγορά τον πολιτικό θόρυβο και τις εντάσεις που είχαν ξεχαστεί το καλοκαίρι, αλλά σιγόβραζαν για τον Σεπτέμβριο», σχολίασε στο Bloomberg ο Τουφάν Τζομέρτ, στρατηγικός αναλυτής αναδυόμενων αγορών της BBVA στο Λονδίνο.