Η ακμή δεν είναι πρόβλημα μόνο για τους εφήβους αλλά επηρεάζουν το 85% των ανθρώπων ηλικίας 12 έως 24 ετών, με την πάθηση να θεωρείται για πολύ καιρό περισσότερο ένα αισθητικό πρόβλημα παρά ένα θέμα υγείας.

Οι διαθέσιμες θεραπείες δεν κάνουν πάντα – και εύκολα- την αντιμετώπιση της κατάστασης πιο εύκολη και συχνά κοστίζουν ακριβά. Ευτυχώς όμως τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Η φαρμακευτική εταιρεία Sanofi αναπτύσσει ένα εμβόλιο που θα μπορούσε να προσφέρει μακροχρόνια ανακούφιση σε ασθενείς με ακμή σύμφωνα με το δημοσίευμα του popularmechanics.

Η ακμή εμφανίζεται όταν οι τριχοθύλακες φράζουν, σχηματίζοντας σπυράκια, λευκά και μαύρα στίγματα. Οι ορμονικές αλλαγές λόγω εγκυμοσύνης, εφηβείας, περιόδου ή άλλων ιατρικών καταστάσεων μπορούν να προκαλέσουν υπερδραστηριότητα των σμηγματογόνων αδένων, γεμίζοντας τους πόρους με επιπλέον σμήγμα, το φυσικό λάδι που κρατά το δέρμα μαλακό. Όταν οι τριχοθύλακες φράζουν, γίνονται ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια που ζουν στο δέρμα, προκαλώντας φλεγμονή και τα επώδυνα, κόκκινα σπυράκια που χαρακτηρίζουν την ακμή.

Τι κάνει το εμβόλιο

Το εμβόλιο της Sanofi προσπαθεί να ελέγξει αυτά τα βακτήρια και να αποτρέψει την αναπαραγωγή τους. Οι ερευνητές δοκίμασαν αρχικά δύο παραλλαγές του εμβολίου σε ζώα: μία που περιείχε πρωτεϊνικά τμήματα από βακτήρια που προκαλούν ακμή και μία άλλη από αγγελιαφόρο RNA (mRNA) που κωδικοποιεί τις πρωτεΐνες.

Η ομάδα έκανε ενέσεις σε ποντίκια και εξέτασε αν τα ζώα ανέπτυξαν αντισώματα για τα βακτήρια. Τα αντισώματα στη συνέχεια εκτέθηκαν στα βακτήρια σε εργαστηριακές συνθήκες για να ελεγχθεί αν μπορούσαν να περιορίσουν την ανάπτυξή τους και αυτό λειτούργησε. Η παραλλαγή mRNA αποδείχθηκε η πιο αποτελεσματική και τώρα οι ερευνητές διεξάγουν δοκιμές σε ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον Jean-François Toussaint, επικεφαλής της έρευνας και ανάπτυξης εμβολίων στη Sanofi, αυτό το εμβόλιο κατά της ακμής είναι «δώρο που συνεχίζει να δίνει». Η θεραπεία θα μπορούσε πραγματικά να ωφελήσει τον πληθυσμό συνολικά. «Αν μειώσουμε τη χρήση αντιβιοτικών, δεν δημιουργούμε μόνο αξία για τους ανθρώπους που παίρνουν το εμβόλιο, αλλά και για την κοινωνία, μειώνοντας την μικροβιακή αντοχή», είπε ο Toussaint στο Nature.

Το εμπόδιο

Ένα σημαντικό εμπόδιο που αναμένουν οι ερευνητές για τη νέα θεραπεία είναι η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια. Έρευνα της Gallup έδειξε ότι μόνο το 40% των ανθρώπων θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό ένας γονέας να εμβολιάσει το παιδί του, σημαντική πτώση από το 58% το 2019. Οι ελπίδες δεν έχουν ακόμα χαθεί λέει η Anjali Mahto, δερματολόγος και εκπρόσωπος του βρετανικού οργανισμού British Skin Foundation με έδρα το Λονδίνο.

«Εξαρτάται από το πώς θα παρουσιαστεί και θα επικοινωνηθεί το εμβόλιο», είπε η Mahto στο Nature. «Αυτά τα εμβόλια δεν προτείνονται ως μέρος ενός εθνικού προγράμματος ανοσοποίησης, θα ήταν προαιρετικά. Αν ένα εμβόλιο ήταν ασφαλές, αποτελεσματικό και προσέφερε μακροχρόνια ύφεση χωρίς την ανάγκη συνεχούς φαρμακευτικής αγωγής, πολλοί θα ήταν ανοιχτοί σε αυτό» ανέφερε.