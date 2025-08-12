Σημαντική άνοδο καταγράφουν την Τρίτη οι τιμές του χρυσού, μετά από μια απότομη πτώση στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές αναμένουν με ανυπομονησία τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες για την πορεία μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,2% στα 3.350,03 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου παρέμειναν σταθερά στα 3.402,80 δολάρια.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν κατά 1,6% τη Δευτέρα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μειώθηκαν κατά περισσότερο από 2% μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα επιβληθούν δασμοί στις εισαγόμενες ράβδους χρυσού, περιορίζοντας έτσι την ανησυχία στην αγορά.

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα επικεντρωθούν πλέον σίγουρα στην επερχόμενη μείωση των επιτοκίων από την Fed, η οποία έχει λίγο-πολύ τιμολογηθεί τον Σεπτέμβριο. Εάν αρχίσουμε να βλέπουμε ότι τα βασικά στοιχεία του ΔΤΚ είναι ελαφρώς χαμηλότερα από τα αναμενόμενα, αυτό θα μπορούσε στην πραγματικότητα να υποστηρίξει περαιτέρω τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής αγοράς της OANDA, Kelvin Wong.

«Αυτό θα μπορούσε να μειώσει το κόστος διακράτησης χρυσού και η μακροπρόθεσμη απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου παραμένει κάτω από ένα συγκεκριμένο βασικό επίπεδο αντίστασης, επομένως αυτό θα μπορούσε στην πραγματικότητα να στηρίξει τις τιμές του χρυσού».

Με τον βλέμμα στον πληθωρισμό

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ αργότερα σήμερα. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεψαν ότι ο δομικός ΔΤΚ πιθανότατα αυξήθηκε κατά 0,3% τον Ιούλιο, ωθώντας τον ετήσιο ρυθμό στο 3%, μακριά από τον στόχο του 2% της Fed των ΗΠΑ.

Οι traders εκτιμούν ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από την Fed τον επόμενο μήνα είναι περίπου 85%, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool. Ο χρυσός τείνει να αποδίδει καλά σε περιόδους αβεβαιότητας και σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει την Fed επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια στις πρόσφατες συνεδριάσεις της, και οι αγορές εξετάζουν επίσης ποιος θα διαδεχθεί τον νυν πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον επόμενο Μάιο.

Οι traders του χρυσού φάνηκαν να έδειξαν ελάχιστη αντίδραση σε μια δήλωση αξιωματούχου του Λευκού Οίκου ότι ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τη Δευτέρα, παρατείνοντας την παύση των σημαντικά υψηλότερων αμερικανικών δασμών στις κινεζικές εισαγωγές για άλλες 90 ημέρες.

Η τιμή spot του ασημιού κέρδισε 0,6% στα 37,81 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αυξήθηκε κατά 0,6% στα 1.334,24 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 0,7% στα 1.143,93 δολάρια.

Πηγή: ot.gr