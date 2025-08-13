Ένας 74χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, Τετάρτη 13 Αυγούστου, στη Λεωφόρο Αρτέμιδας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίπου στις 05:40, ο ηλικιωμένος είχε σταθμεύσει το όχημά του απέναντι από περίπτερο και επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, σε σημείο όπου δεν υπάρχει φανάρι, όταν παρασύρθηκε από το ΙΧ ενός αστυνομικού που κατευθυνόταν στην υπηρεσία του.

Ο αστυνομικός συνελήφθη άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και υποβλήθηκε σε αιματολογικό έλεγχο για αλκοόλ και τοξικές ουσίες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το όχημά του, μετά την παράσυρση, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Διοικητική διερεύνηση και διαθεσιμότητα

Από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ διατάχθηκε διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.