Εξερράγη το ηφαίστειο Κλουτσεφσκόι στη Ρωσία, εκτοξεύοντας στήλη τέφρας που έφτασε σε ύψος έως και 3 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τον ισχυρό σεισμό των 8,8 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή,σύμφωνα με την Ομάδα Αντιμετώπισης Ηφαιστειακών Εκρήξεων Καμτσάτκα (KVERT), του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, το νέφος της τέφρας έχει επεκταθεί σε απόσταση 58 χιλιομέτρων ανατολικά του ηφαιστείου.

Το ηφαίστειο συνεχίζει να εκρήγνυται στην κορυφή. Εκπομπές τέφρας σε ύψη έως και 8 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ενδέχεται να σημειωθούν ανά πάσα στιγμή.

Η συνεχιζόμενη δραστηριότητα ενδέχεται να επηρεάσει πτήσεις χαμηλού ύψους», αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Για το ηφαίστειο έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποιητικός κωδικός για κινδύνους στην αεροπλοΐα. Ωστόσο, διεθνείς αεροπορικές διαδρομές δεν διέρχονται από την περιοχή του Κλιουτσέφσκι.

Το ηφαίστειο Κλουτσεφσκάγια Σόπκα γνωστό και ως Κλουτσεφσκόι βρίσκεται στην Καμτσάτκα, η οποία ανήκει γεωλογικά στον Δακτύλιο της Φωτιάς (Ring of Fire) του Ειρηνικού Ωκεανού.

Είναι η ψηλότερη κορυφή της Σιβηρίας καθώς και το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρασίας, με ύψος που φτάνει τα 4.750 μέτρα. Το ηφαίστειο αποτελεί μέρος του φυσικού μνημείου «Ηφαίστεια της Καμτσάτκα», που έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Πρόκειται για ένα στρωματοηφαίστειο, που σχηματίστηκε πριν από περίπου 7.000 χρόνια από διαδοχικές εκρήξεις λάβας, τέφρας και άλλων ηφαιστειακών υλικών. Η κλασική κωνική μορφή του το καθιστά εντυπωσιακό στο τοπίο, ενώ η έντονη δραστηριότητά του το κατατάσσει ανάμεσα στα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου.

Φόβος υπάρχει στην περιοχή για επιπλέον εκρήξεις όπως αναφέρει η KVERT καθώς «ο κρατήρας είναι σχεδόν γεμάτος με λάβα και αναμένονται ροές λάβας».

Στην περιοχή της Καμτσάτκα παραμένει αυξημένη η δραστηριότητα των ηφαιστείων Σιβελούτς, Καρίμσκι, Μπεζιμιάνι, Κιζιμέν, Επίπεδο Τολμπάτσικ, Κλιουτσεφσκόι και Ζουπανόφσκι.

⭐️Magnitude 8.7 Kamchatka, Russia Earthquake

30 July 2025

🌋Current Implications and Volcano Monitoring:

As of July 30, 2025 (hours after the earthquake), no confirmed eruptions or significant volcanic changes have been reported in Kamchatka. However, the event’s scale raises…

— Dr John Seach (@johnseach) July 30, 2025