Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο, που αποτυπώνει τη στιγμή που τα 8,7 Ρίχτερ του σεισμού στη Ρωσία χτυπάνε νοσοκομείο, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη χειρουργική επέμβαση.

Τα πλάνα αποτυπώνουν την αφοσίωση και ψυχραιμία των γιατρών, οι οποίοι καλύπτουν με τα σώματα τους τον ασθενή, ενώ οι τοίχοι τρέμουν, προστατεύοντας τον από τα θραύσματα που προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ρωσίας, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, και ο ασθενής βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και αναρρώνει καλά.

🚨 Doctors seen operating mid-Earthquake

Surgery team in Russia’s Kamchatka refused to stop even as the 8.8 earthquake struck

Operation completed successfully

Russia’s Health Ministry confirms the patient is safe #Earthquake #Tsunami #Russia https://t.co/CuW77isLsF pic.twitter.com/1hdKPUL6cY

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) July 30, 2025