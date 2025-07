Θαυμαστές του Ozzy Osbourne συγκεντρώνονται στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στον πρωτοπόρο της heavy metal, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 76 ετών.

Αυτοκινητοπομπή που θα μεταφέρει τη σορό του Ozzy Osbourne θα διασχίσει τους δρόμους της πόλης, στην οποία γεννήθηκε.

Χιλιάδες θαυμαστές έχουν φθάσει στο Μπέρμιγχαμ από διάφορα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, πολλοί από τους οποίους φορούν t-shirt των Black Sabbath και απολαμβάνουν δυνατή μουσική από φορητά ηχεία.

Η πομπή ξεκίνησε στις 15.00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) και θα περάσει από τη Broad Street και από τη «Γέφυρα των Black Sabbath» με το περίφημο παγκάκι που είναι αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα, όπου ήδη χιλιάδες θαυμαστές αφήνουν λουλούδια και μηνύματα.

Οι θαυμαστές θα μπορούν να παρακολουθήσουν την πομπή ζωντανά μέσω livestream.

