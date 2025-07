Η πρόθεση της βρετανικής κυβέρνησης να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος – εφόσον το Ισραήλ δε λάβει ουσιαστικά μέτρα για να τερματίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και δεν εκπληρώσει άλλους όρους – χαιρετίστηκε από τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, ο οποίος σχολίασε πως «μαζί (…) σταματάμε τον ατέρμονο κύκλο της βίας και δημιουργούμε ξανά προοπτική ειρήνης» στην περιοχή.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει σήμερα στη δυναμική που δημιούργησε η Γαλλία για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης», ανέφερε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η ανακοίνωση του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ έγινε λίγες ημέρες αφότου ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε την απόφασή του να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο, στη Νέα Υόρκη.

Πριν ανακοινώσει την πρόθεση του Λονδίνου να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, ο βρετανός πρωθυπουργός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό ομόλογό του, ανέφερε μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Πάντως, το Τελ Αβίβ χαρακτήρισε «επιβράβευση για τη Χαμάς» το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης.

Israel rejects the statement by the Prime Minister of the United Kingdom.

The shift in the British government’s position at this time, following the French move and internal political pressures, constitutes a reward for Hamas and harms efforts to achieve a ceasefire in Gaza and… pic.twitter.com/CG2tueCYRe

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 29, 2025