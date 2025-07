Στο φως τη δημοσιότητας έφερε το CNN ένα ηχητικό στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να λέει ότι απείλησε τον Πούτιν με βομβαρδισμό της Μόσχας. Η αναφορά αυτή του αμερικανού προέδρου φέρεται να έγινε το 2024, σε εκδήλωση δωρητών του, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ωστόσο, είναι ασαφές πότε έγινε ο φερόμενος διάλογος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι διεμήνυσε στον Βλαντιμίρ Πούτιν πως: «αν πάτε στην Ουκρανία, θα βομβαρδίσω τη Μόσχα. Σας λέω, δεν έχω άλλη επιλογή». Το ηχητικό ήρθε στη δημοσιότητα σήμερα, Τετάρτη 9 Ιουλίου. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, δεν είναι σαφές πότε έγινε αυτή η απειλή.

Στην ηχογράφηση, επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι ευχαριστημένος με τις απειλές, αλλά και από την αντίδραση του Ρώσου προέδρου. Υποστήριξε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι «δεν τον πιστεύει». Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σίγουρος ότι ο Ρώσος ομόλογός του τον πίστεψε. «Τουλάχιστον 10%», είπε.

Shocking audio revealed of Trump claiming he told Putin, “I’m gonna bomb the shit out of Moscow”. pic.twitter.com/wsLhYyeQAr

— Mike Sington (@MikeSington) July 9, 2025