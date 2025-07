Την δημιουργία ενός νέο κόμματος επανέφερε ο Ελον Μασκ μετά την έγκριση του «μεγάλου, όμορφου» νομοσχέδιου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο X έγραψε: «Η Ημέρα Ανεξαρτησίας είναι η τέλεια στιγμή για να αναρωτηθούμε αν θέλουμε ανεξαρτησία από τον δικομματισμό (ή, όπως λένε κάποιοι, μονοκομματικό) σύστημα! Πρέπει να δημιουργήσουμε το Κόμμα της Αμερικής;» ρώτησε τους ακολούθους του, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια διαδραστική δημοσκόπηση.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!

Should we create the America Party?

