Ακολουθούν οι 5 πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας από το μέτωπο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

1. AI στην ιατρική απεικόνιση: νέο report από JRC

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Joint Research Centre (JRC), δημοσίευσε στις 1 Ιουλίου 2025 την έκθεση AI in medical imaging: where do we stand and what comes next?, επικεντρωμένη στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε τεχνολογίες ιατρικής απεικόνισης, όπως η ακτινολογία και η τομογραφία. Η μελέτη τονίζει την ανάγκη για εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δεδομένων, τη δυνατότητα ερμηνείας των αποφάσεων των μοντέλων AI (εξηγησιμότητα) και την κλινική επικύρωση, πριν την υιοθέτηση των τεχνολογιών σε ευρεία κλίμακα.

Γιατί έχει σημασία: Η ιατρική είναι ένας από τους πλέον κρίσιμους τομείς όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σώσει ζωές, αρκεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια και αξιοπιστία. Η έκθεση δείχνει ότι η τεχνολογία πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρά πρότυπα και νομικό πλαίσιο.

2. Google προειδοποιεί: οι ευρωπαϊκοί κανόνες επιβραδύνουν την καινοτομία

Η Alphabet (μητρική της Google) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει την ανησυχία της για το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως υποστηρίζει, οι υπερβολικά αυστηρές ρυθμίσεις του Digital Markets Act και του AI Act ενδέχεται να καταστήσουν την Ευρώπη λιγότερο ανταγωνιστική, αποθαρρύνοντας την καινοτομία και περιορίζοντας την πρόσβαση των πολιτών σε νέες υπηρεσίες.

Γιατί έχει σημασία: Η δήλωση της Google ενισχύει το επιχείρημα ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ισορροπούν μεταξύ προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και ενίσχυσης της τεχνολογικής εξέλιξης. Η ΕΕ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας συζήτησης για το πως ρυθμίζεται η AI χωρίς να ανακόπτεται η πρόοδος.

3. Η Γερουσία των ΗΠΑ ακυρώνει απαγόρευση ρυθμίσεων AI από τις Πολιτείες

Η Γερουσία των ΗΠΑ αποφάσισε να αφαιρέσει από σχέδιο νόμου την πρόβλεψη που θα απαγόρευε στις Πολιτείες να υιοθετούν δικές τους ρυθμίσεις για την τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα δέκα χρόνια. Η πρόταση, που είχε υποβληθεί στο ευρύτερο νομοσχέδιο Trump AI Megabill, απορρίφθηκε με διακομματική πλειοψηφία.

Γιατί έχει σημασία: Η απόφαση επαναφέρει τον έλεγχο και την ευελιξία στους τοπικούς θεσμούς, επιτρέποντας ποικιλία κανονισμών ανά πολιτεία. Αν και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολυπλοκότητα για τις επιχειρήσεις, ταυτόχρονα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για προστασία των πολιτών και δημοκρατικό έλεγχο.

4. Καταναλωτές ανησυχούν: η χρήση δεδομένων στην εκπαίδευση AI

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Usercentrics, το 58% των πολιτών εκφράζει ανησυχία για τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για την εκπαίδευση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το 73% δηλώνει πως δεν κατανοεί επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά.

Γιατί έχει σημασία: Η εμπιστοσύνη του κοινού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία της AI. Τα ευρήματα δείχνουν πως η τεχνολογική πρόοδος δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη διαφάνεια και ενημέρωση των πολιτών. Χωρίς αυτά, δημιουργούνται ερωτήματα για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την ενημερωμένη συγκατάθεση.

5. GenAI στην αθλητική ενημέρωση: το 67% των φιλάθλων ζητούν προσωποποιημένο περιεχόμενο

Έρευνα της Capgemini δείχνει πως η πλειοψηφία των φιλάθλων – ιδιαίτερα οι νεότερες ηλικίες – επιθυμούν πιο προσωποποιημένη εμπειρία παρακολούθησης αγώνων, βασισμένη σε μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI). Αυτά περιλαμβάνουν στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, προβλέψεις και αναλύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στο προφίλ του κάθε θεατή.

Γιατί έχει σημασία: Η στροφή των φιλάθλων προς τεχνολογικά «πλουσιότερες» εμπειρίες αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αθλητικές οργανώσεις, κανάλια και διαφημιστές προσεγγίζουν το κοινό. Η τεχνολογία παύει να είναι υποδομή και γίνεται αναπόσπαστο μέρος της ψυχαγωγίας.

Η πιο #Error404 είδηση της ημέρας

Ρομποτικά… αυτογκόλ στο πρώτο τουρνουά ποδοσφαίρου

Στην Κίνα διοργανώθηκε το πρώτο επίσημο τουρνουά «ρομποτο-ποδοσφαίρου», με ανθρωποειδή ρομπότ που ελέγχονται από AI να παίζουν μεταξύ τους. Παρά τις υψηλές φιλοδοξίες, το θέαμα θύμιζε περισσότερο φαρσοκωμωδία παρά αθλητικό αγώνα: οι ρομποτικοί παίκτες έπεφταν συνεχώς, συγκρούονταν ή έχαναν τον έλεγχο. Το σκορ 5–3 υπέρ του Tsinghua University επισκιάστηκε από… τις πτώσεις.

Γιατί έχει σημασία: Παρά την κωμική εικόνα, η διοργάνωση σηματοδοτεί τη σταδιακή κοινωνική ενσωμάτωση της AI σε μορφές αλληλεπίδρασης, ψυχαγωγίας και αθλητικής προσομοίωσης.

