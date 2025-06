Αν ο Ιούνιος μας έχει ανοίξει φεστιβαλικά την όρεξη, ο Ιούλιος θα την εκτοξεύσει. Έχοντας αφήσει πίσω μοναδικές μουσικές στιγμές τον προηγούμενο μήνα, το Release Athens Festival επιστρέφει τον Ιούλιο, σε έναν μήνα που υπόσχεται να απογειώσει την εμπειρία του κοινού με ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα. Η Πλατεία Νερού θα μετατραπεί σε ένα χωνευτήρι μουσικών ειδών, από ηλεκτρονικούς ρυθμούς και ατμοσφαιρικές μελωδίες μέχρι θρύλους της pop, της ροκ και του metal.

Φέτος, η συνολική φεστιβαλική εμπειρία εμπλουτίζεται δυναμικά χάρη στην Protergia, την ενέργεια της METLEN Energy & Metals. Η Protergia, ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα με περισσότερους από 600.000 πελάτες, είναι ένας μεγάλος χορηγός στο Release Athens Festival 2025.

Με πυρήνα την ανθρωποκεντρικότητα και την εμπιστοσύνη, η Protergia στηρίζει ενεργά την τέχνη σε όλες της τις μορφές, καθότι πιστεύει ακράδαντα ότι «Ο πολιτισμός, όπως και η ενέργεια, ανήκει σε όλους». Έτσι, μέσα από αυτή τη συνεργασία, δημιουργούν μια πολυδιάστατη εμπειρία που συνυφαίνει μοναδικά την παλλόμενη ενέργεια της μουσικής με την αστείρευτη ενέργεια των ανθρώπων.

Ο Ιούλιος ξεκινάει λοιπόν εκρηκτικά την ιστορική 4η Ιουλίου, με την επιστροφή της θρυλικής βρετανικής μπάντας The Prodigy. Είσαι έτοιμος να ζήσεις μία dance-punk επανάσταση; Πάντα ξεσηκωτικοί, έτοιμοι να μας συνεπάρουν με την εκρηκτική τους ενέργεια, με τραγούδια όπως τα Breathe, Firestarter και Smack my Beach Up σε μια βραδιά που αναμένεται να μείνει στην ιστορία.

Μαζί τους, ως special guests, οι drum ‘n’ bass Αυστραλοί πρωτοπόροι Pendulum, ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά σχήματα σήμερα, και το ντουέτο των πολλά υποσχόμενων Βρετανών Bob Vylan που συνδυάζουν μοναδικά την πανκ με το αιχμηρό χιπ χοπ.

Αλλαγή ατμόσφαιρας, στις 11 Ιουλίου, με το βρετανικό τρίο London Grammar που έρχονται για άλλη μία φορά να μαγέψουν με τις αιθέριες μελωδίες τους και τη μοναδική φωνή της Hannah Reid. Μετά και την περσινή κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ τους, «The Greatest Love», που έχει χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως την καλύτερη στιγμή της καριέρας τους, θα ζήσουμε ένα ονειρικό μουσικό ταξίδι.

Μαζί τους, η «Νεράιδα της ποπ» AURORA από το Μπέργκεν της Νορβηγίας -μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές που έχει αναδείξει η ευρωπαϊκή σκηνή την τελευταία δεκαετία, και το ταχύτατα ανερχόμενο τρίο ηλεκτρονικής μουσικής από την Γερμανία, οι Klangphonics.

Η συνέχεια είναι made in England: Lancashire, Oxford, London. Ο headliner που έρχεται στη σκηνή της πλατείας Νερού είναι ένας ζωντανός μύθος της βρετανικής μουσικής. Στις 16 Ιουλίου, ο Morrissey, για πολλούς ένας από τους επιδραστικότερους μουσικούς όλων των εποχών, θα μας ταξιδέψει με επιτυχίες που έχουν σημαδέψει πολλές γενιές, χαρίζοντας μία βραδιά που προβλέπεται να μας μένει αξέχαστη.

Μαζί του ένα από τα πιο επιτυχημένα Britpop συγκροτήματα των 90s, οι «Alright» Supergrass, 30 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτο άλμπουμ τους και οι The Damned, το πρώτο βρετανικό punk συγκρότημα που κυκλοφόρησε ποτέ single (New Rose, 1976), γράφοντας τη δική του ιστορία εντός και εκτός των ορίων της πανκ μουσικής.

Αλλαγή ατμόσφαιρας πάλι στις 18 Ιουλίου. Ένα pop icon της παγκόσμιας σκηνής, από τα τέλη των 80s μέχρι σήμερα, η superstar Kylie Minogue έρχεται στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επιτυχημένης sold-out περιοδείας Tension Tour. Η πιο καταξιωμένη καλλιτέχνης από την Αυστραλία όλων των εποχών, με παγκόσμιες πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 80 εκατομμύρια αντίτυπα, μας προετοιμάζει για το απόλυτο πάρτι του καλοκαιριού.

Μαζί της η μοναδική γυναίκα με δύο νίκες στη Eurovision (2012, 2023) Loreen. Η Σουηδή καλλιτέχνης ξεπερνώντας παγκοσμίως τα 2 δισεκατομμύρια streams, έρχεται και αυτή με τη σειρά της να κάνει την πλατεία να χορεύει στους ρυθμούς του Tattoo και του Euphoria.

Επιστροφή σε πιο σκληρούς ήχους στις 19 Ιουλίου. Τους έχουμε ακόμα εικόνα μετά την εμφάνισή τους στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Ο λόγος για τους Gojira, το γαλλικό death metal/thrash metal συγκρότημα, γνωστό για τον πρωτοποριακό και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο στίχο του, που εγγυάται μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια.

Μαζί τους η metallic hardcore μπάντα While She Sleeps από το Sheffield, με στοιχεία metalcore, punk, ηλεκτρονικής μουσικής πλαισιωμένα με κοφτερούς στίχους και οι Ιταλοί Lacuna Coil της εναλλακτικής ροκ/μέταλ σκηνής που έρχονται μετά και την πρόσφατη κυκλοφορία του δέκατου δίσκου τους “Sleepless Empire”.

Ο Ιούλιος στην πλατεία Νερού, θα κλείσει με ένα φινάλε που θα αφήσει εποχή, καθώς στις 23 Ιουλίου οι θρυλικοί Dream Theater θα ανεβούν στη σκηνή με ολόκληρο το original lineup να δίνει το παρών, μετά και τη μεγάλη επιστροφή του Mike Portnoy. Οι Αμερικανοί βιρτουόζοι του progressive metal γιορτάζουν 40 χρόνια ένδοξης πορείας και υπόσχονται ένα οπτικοακουστικό θέαμα που θα καθηλώσει.

Μαζί τους, μια από τις πιο σημαντικές heavy metal μπάντες της γενιάς τους, οι Mastodon από την Ατλάντα, με μουσικές που περιέχουν progressive, alternative metal και sludge metal στοιχεία και οι μοναδικοί progressive rock/metal λονδρέζοι Haken που δεν σταματάνε ποτέ να πειραματίζονται.

Όλες αυτές τις μαγικές βραδιές μπορείς να τις ζήσεις από ψηλά. Πώς;

Η Protergia δημιουργώντας έναν νέο κόσμο ενέργειας που γίνεται το επίκεντρο του Release Athens, μεταμορφώνει το Front of House Tower (πύργος του ηχολήπτη) σε Πύργο της Protergia, ένα μοναδικό σημείο ακριβώς απέναντι από τη σκηνή, προσφέροντας μια εξαιρετική οπτική. Εκεί, όταν βρεθείς μπορείς να κερδίσεις αυτόματη αναβάθμιση θέσης για να δεις τη συναυλία από ψηλά στο premium Lounge στον Πύργο της Protergia, ζώντας την εμπειρία από μια εντελώς νέα οπτική γωνία.

Επιπλέον, η Protergia δίνει ραντεβού με όλους μας στο περίπτερό της και μας προσκαλεί να πάρουμε μέρος σε πολλά activations, διαγωνισμούς, και να παραλάβουμε αναμνηστικά δώρα και εκπλήξεις που αναβαθμίζουν τη φεστιβαλική εμπειρία.

Εκεί, μπορούμε να τυπώσουμε επί τόπου μπλουζάκια και καπέλα με φανταστικές στάμπες, να βγάλουμε μοναδικές φωτογραφίες για τα Social Media με φόντο μηνύματα γεμάτα ενέργεια στον διαδραστικό καθρέπτη, να γεμίσουμε ενέργεια τα κινητά σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία φόρτισης, αλλά και να κάνουμε πλεξούδες με φωσφοριζέ κοκαλάκια και tattoo με τον ήλιο της Protergia. Μιλάμε για το απόλυτο συναυλιακό mood!

Το Release Athens Festival 2025 τον Ιούλιο είναι μια μοναδική ευκαιρία να ζήσεις από κοντά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, σε ένα από τα πιο όμορφα φεστιβαλικά venues της Αθήνας.

Εξασφαλίστε εγκαίρως τα εισιτήριά σου μέσω της more.com αλλιώς μείνε συντονισμένος στα social media της Protergia ώστε να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για όλες τις αγαπημένες σου συναυλίες.

Γιατί όταν η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό, γεννιέται μια γιορτή.

Σε κάθε συναυλία, υπάρχουν στιγμές γεμάτες συναίσθημα και φέτος είναι γεμάτες με ενέργεια Protergia.

Release your energy με την Protergia και ζήστε το φεστιβάλ όπως ποτέ ξανά!