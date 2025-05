Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ σημείωσε τεράστια κέρδη στις τοπικές εκλογές σε όλη την Αγγλία, σε μια σειρά εντυπωσιακών νικών που αναδιαμόρφωσαν τον πολιτικό χάρτη.

Το λαϊκιστικό δεξιό κόμμα κέρδισε τις επαναληπτικές εκλογές Runcorn and Helsby υπό δραματικές συνθήκες με πλειοψηφία μόλις έξι ψήφων μετά από επανακαταμέτρηση, ανατρέποντας την πλειοψηφία των 14.000 ψήφων των Εργατικών.

Είχε προηγηθεί μια σειρά αποτελεσμάτων που είδαν την υποψήφιά τους Dame Andrea Jenkyns να κερδίζει τη θέση του δημάρχου της ευρύτερης περιοχής του Lincolnshire, όπου το Reform ήταν επίσης σε πορεία να κερδίσει την πλειοψηφία των εδρών του κομητειακού συμβουλίου επίσης. Το κόμμα κατέλαβε επίσης πλειοψηφίες στο Staffordshire και στο Durham προκαλώντας σοβαρό πόνο τόσο στους Εργατικούς όσο και στους Συντηρητικούς.

Ο Φάρατζ σε δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι αυτές οι εκλογές σηματοδοτούν «την αρχή του τέλους του Συντηρητικού κόμματος». Μιλώντας σε συγκέντρωση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η αρχή του τέλους του Συντηρητικού κόμματος. Μπορεί να υπάρχουν από το 1832 και τη Μεγάλη Μεταρρυθμιστική Πράξη, αλλά έχουν εξαλειφθεί στις επαρχίες της Αγγλίας, έχουν εξαλειφθεί σε αυτές τις περιοχές των West Midlands, των νότιων, νοτιοδυτικών περιοχών, όπου έχουν τα μέλη τους, έχουν τους συμβούλους τους, έχουν τη βάση τους, συγκεντρώνουν τα χρήματα. Όλοι ειλικρινά παύουν να υπάρχουν.

Και τώρα γίνονται εμπόδιο. Διότι αυτό που είναι απολύτως σαφές, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις δημαρχιακές αναμετρήσεις τόσο στο Ντόνκαστερ όσο και στο Βόρειο Τάινσαιντ, είναι ότι ενώ είμαστε ξεκάθαρα η κύρια πρόκληση για τους Εργατικούς στα Midlands και το βορρά, αν ψηφίσετε Συντηρητικούς σταματάτε τις πιθανότητές μας να κερδίσουμε. Αν ψηφίσετε Συντηρητικούς, θα πάρετε τους Εργατικούς. Αλλά αν ψηφίσετε Μεταρρύθμιση στα Midlands και στο βορρά, από τώρα μέχρι τις γενικές εκλογές, θα πάρετε Μεταρρύθμιση».

Σε συνέντευξή του στο Sky News, ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο ηγέτης του Reform UK, υποστήριξε ότι τα σημερινά εκλογικά αποτελέσματα είναι «πέρα από τα πιο τρελά μου όνειρα». Πρόσθεσε: «Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι για πραγματική αλλαγή».

Ερωτηθείς τι θα έλεγε στους ανθρώπους που παλαιότερα χλεύαζαν τις πιθανότητές του να γίνει πρωθυπουργός, ο Φάρατζ είπε: «Δεν γελούν τώρα, έτσι δεν είναι; Αυτός είναι ο σεισμός της μεταρρύθμισης. Αυτό συμβαίνει σήμερα σε όλη τη χώρα. Αυτά είναι τα πιο εκπληκτικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στην ιστορία της χώρας μας».

Όταν τέθηκε στον Φάρατζ ότι ίσως πρέπει να αλλάξει το στυλ της προεκλογικής του εκστρατείας, επειδή ήταν διχαστικός, εκείνος απάντησε: «Ωραία, ωραία. Λυπάμαι, δεν είμαι ο κ. Bland. Είμαι αυτός που είμαι. Πάρτε με ή αφήστε με. Είμαι ένας ευθύς ομιλητής. Λέω αυτό που πιστεύω, και αν σας αρέσει, αυτό είναι φανταστικό. Κι αν όχι, δεν με νοιάζει».

