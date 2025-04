Την τελευταία του πνοή άφησε ο Πάπας Φραγκίσκος το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα. Ο Ποντίφικας βρέθηκε στο πλευρό όσων τον είχαν ανάγκη, ενώ υπήρξε ένας άνθρωπος που άφησε μία μεγάλη πνευματική κληρονομιά τόσο εντός της Καθολικής Εκκλησίας, όσο και εκτός.

Για το έργο του, αλλά και την προσωπικότητά του στέλνουν τα δικά τους μηνύματα άνθρωποι από όλων των κόσμων, πολιτικοί και θρησκευτικές ηγέτες.

«Είχαμε μία αδελφική φιλία και συνεργασία για το καλό των Εκκλησιών μας, και την περαιτέρω προσέγγιση των Εκκλησιών μας», είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την απώλεια του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε γίνει δεκτός από τον πάπα Φραγκίσκο χθες, Κυριακή του Πάσχα, μερικές ώρες πριν από το θάνατο του ποντίφικα, απηύθυνε σήμερα τις σκέψεις του «στα εκατομμύρια των χριστιανών στον κόσμο που τον αγαπούσαν».

«Είμαι ολόκαρδα με τα εκατομμύρια των χριστιανών σε όλο τον κόσμο που τον αγαπούσαν. Ήμουν ευτυχής που τον είδα χθες, παρόλο που ήταν φανερά πολύ άρρωστος. Αλλά θα τον θυμάμαι πάντα για την ομιλία που είχε κάνει τις πολύ πρώτες ημέρες της Covid. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία», δήλωσε μέσω του X ο Βανς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ινδία.

It was an honor to meet with Pope Francis, Prime Minister Meloni, and Church officials in Italy this weekend.

Visiting Rome with my family during Holy Week was an incredible experience. pic.twitter.com/pAxKmKxUst

