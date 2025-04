Για την πορεία των διατλαντικών σχέσεων, καθώς και για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις συζήτησαν ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του NATO.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν, επίσης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο καθορισμός των επόμενων βημάτων του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Συγκεκριμένα οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα, σε χρόνο που θα καθορισθεί, βάσει προγραμμάτων των 2 ηγετών.

Συζήτησαν για τη διοργάνωση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη στις 8-9 Μαΐου 2025. Καθορίστηκε, τέλος, η επόμενη συνάντηση των δύο Υπουργών, η οποία θα λάβει χώρα κατά την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, στις 14-15 Μαΐου.

📍Βρυξέλλες

Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ Τουρκίας Hakan Fidan, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του NATO

📍Brussels

FM George Gerapetritis met with Türkiye FM, Hakan Fidan, on the margins of the Meeting of #NATO Ministers of Foreign Affairs pic.twitter.com/3RkgCPaek2

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 3, 2025