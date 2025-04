Πέθανε σε ηλικία 65 ετών από πνευμονία ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Βαλ Κίλμερ, όπως ανακοίνωσε η κόρη του Μερσέντες. Ένας από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του Κίλμερ, που το 2014 είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον λάρυγγα, ήταν του Μπρους Γουέιν στο «Batman Forever».

Γεννημένος στο Λος Άντζελες, ο Κίλμερ μεγάλωσε στο Τσάτσγουορθ και φοίτησε στο Hollywood Professional School και στο Juilliard School. Εμφανίστηκε εκτός Μπρόντγουεϊ στο «The Slab Boys», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Σον Πεν και τον Κέβιν Μπέικον, πριν από τον πρώτο του τηλεοπτικό ρόλο στο afterschool special «One Too Many», στο οποίο πρωταγωνιστούσε και η Μισέλ Φάιφερ.

Ο Βαλ Κίλμερ έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο στην κατασκοπευτική ταινία του Ψυχρού Πολέμου «Top Secret!» (1984). Έδωσε μια έντονα στυλιζαρισμένη ερμηνεία ως Μόρισον στην ταινία του Oliver Stone «The Doors» (1991), έπαιξε τον Mentor στο «True Romance» (1993) και τον φυματικό Ντοκ Χόλιντεϊ στο Tombstone.

Ως Μόρισον ο Κίλμερ απομνημόνευσε τους στίχους όλων των τραγουδιών πριν την οντισιόν και «βυθίστηκε» στον ρόλο, φορώντας ρούχα παρόμοια με του τραγουδιστή για σχεδόν ένα χρόνο. Ο Ρότζερ Έμπερτ έγραψε για την ερμηνεία του ως Τζιμ Μόρισον: «Η ερμηνεία είναι το καλύτερο πράγμα στην ταινία – και δεδομένου ότι σχεδόν κάθε σκηνή επικεντρώνεται στον Μόρισον, αυτός δεν είναι ένας μικρός έπαινος».

Ο Κίλμερ είχε μια σταθερή πορεία ως πρωταγωνιστής στις ταινίες «Top Gun», «Real Genius», «Willow», «Heat» και «The Saint». Επέστρεψε για λίγο στις οθόνες στο «Top Gun» του 2022: Maverick», αν και δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει λόγω του καρκίνου, με τη ζωή του να γίνεται ντοκιμαντέρ το 2021 υπό τον τίτλο «Val».

Έκανε φωνές για ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως το «The Prince of Egypt» (Ο πρίγκιπας της Αιγύπτου). Άλλες ταινίες του ήταν οι «At First Sight», «Red Planet», «Pollock», «The Salton Sea», «Wonderland» και «The Missing». Ο Κίλμερ συνέχισε να εργάζεται σε ταινίες όπως το «Kiss Kiss Bang Bang» με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, το «Déjà Vu» με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, το «Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans» και “The Snowman”.