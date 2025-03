Απέκλεισαν το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας οι ηγέτες των συμμαχικών της Ουκρανίας χωρών, που συναντήθηκαν στο Παρίσι, παρουσία και του προέδρου Ζελένσκι, επισημαίνοντας την τακτική των καθυστερήσεων που παίζει η Μόσχα στην πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός. Τουναντίον, οι αρχηγοί των προθύμων συμμάχων του Κιέβου συμφώνησαν να ενισχύσουν τις κυρώσεις για να αυξήσουν την πίεση προς το Κρεμλίνο.

Η τρίωρη σύνοδος που συνεκλήθη με πρωτοβουλία του βρετανού πρωθυπουργού και του γάλλου πρέδρου, είχε ως στόχο τη διαμόρφωση των εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο, ανάμεσά τους και η ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων, στο πλαίσιο μίας ακόμη υποθετικής μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στην άμεση υποστήριξη προς τον ουκρανικό στρατό με την παράδοση 2 εκατομμυρίων βλημάτων πυροβολικού, αξίας 5 δισ. ευρώ, δεσμεύτηκε η ΕΕ στη σύνοδο για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ουκρανία, όπου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η ΕΕ δεσμεύτηκε και με εκταμιεύσεις του δανείου G7/ERA (ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ΕΕ). Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί από την αρχή του τρέχοντος έτους να παράσχουν πρόσθετη στρατιωτική υποστήριξη, ύψους 17 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η ΕΕ δεσμεύεται ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες για την ενίσχυση της αποστολής στρατιωτικής εκπαίδευσης της ΕΕ (η EUMAM έχει εκπαιδεύσει μέχρι στιγμής 75.000 στρατιώτες). Παράλληλα θα ενισχυθεί η συνεργασία με την ουκρανική αμυντική βιομηχανία μέσω του νέου «Μέσου Υποστήριξης της Ουκρανίας» και του «SAFE».

The best way to support Ukraine is to stay consistent in our objective to reach a just and lasting peace. This means keeping up the pressure on Russia through sanctions.

I will convey this message at today’s Leaders’ meeting on peace and security for #Ukraine organised by… pic.twitter.com/csBYcIbkr1

