Σε ποιο βαθμό περιπλέκεται περαιτέρω ή ανακόπτεται ο δρόμος του Εκρέμ Ιμάμογλου για την Προεδρία, μετά τη σημερινή προφυλάκισή του, με την κατηγορία της «σύστασης εγκληματικής οργάνωσης» – απαλλάχθηκε με αναστολή, για την ώρα, για την κατηγορία της «βοήθειας στην τρομοκρατία»;

Η εντολή προφυλάκισης, εν αναμονή της δικής του, δόθηκε – να σημειωθεί – την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη σε 81 επαρχίες της Τουρκίας και σε 5.600 κάλπες, οι εσωκομματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) (με παράταση, λόγω εξαιρετικά μεγάλης προσέλευσης, σύμφωνα με το Κόμμα, έως τις 19.30, ώρα Ελλάδας, αντί 16.00), προκειμένου να επικυρωθεί η υποψηφιότητα του Ιμάμογλου, για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Millions of voters across Türkiye and abroad are rushing to the polls to my support in the CHP’s presidential primary election. With overwhelming turnout, voting hours have been extended in key locations like Saraçhane until 08:30 PM, where citizens from all walks of life are… pic.twitter.com/s1VfXC0bH2

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) March 23, 2025