Μπορεί το Κίεβο να έσπευσε να διαψεύσει τα σχόλια Τραμπ περί περικύκλωσης των ουκρανικών στρατευμάτων από τον ρωσικό στρατό στο Κουρσκ, ωστόσο ο αμερικανός πρόεδρος κάτι φαίνεται πως ήξερε πριν τοποθετηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ανάρτησή του, με την οποία καλούσε τον Ρώσο ομόλογό του να φροντίσει να σωθούν οι ζωές των ουκρανών στρατιωτών.

Παράλληλα βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφραζε την εκτίμηση ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα αυτός ο φρικτός, αιματηρός πόλεμος να φτάσει επιτέλους στο τέλος του».

«Κλειδί» ωστόσο για μια τέτοια εξέλιξη είναι το μήνυμα που κομίζει επιστρέφοντας από τη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, με το περιεχόμενο του μέχρι στιγμής να παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.

«Η ρωσική πλευρά έλαβε επιπλέον πληροφορίες (σ.σ. για το σχέδιο). Και μέσω του Γουίτκοφ, ο Πούτιν έδωσε πληροφορίες στον πρόεδρο Τραμπ. Υπάρχουν βάσεις για συγκρατημένη αισιοδοξία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν εγείρει και εδαφικά ζητήματα στις απαιτήσεις του για να απαντήσει ξεκάθαρα θετικά στο σχέδιο κατάπαυσης πυρός στην Ουκρανία, γι’ αυτό ενδεχομένως και το «ναι μεν αλλά» του.

Λόγω και της κατάστασης στο μέτωπο, η Ουκρανία φέρεται διατεθειμένη να παραχωρήσει εδάφη, τα οποία έχει χάσει στα τρία χρόνια του πολέμου. Αυτό αφήνει εννοηθεί ο Τραμπ, αλλά και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου, που δίνει περισσότερες λεπτομέρειες από τις συνομιλίες στη Τζέντα.

«Ήταν καλές οι συνομιλίες. Κάποια στιγμή βγάλαμε ακόμη και χάρτη και αρχίσαμε να σημειώνουμε σε αυτόν, για το πώς θα μπορούσε να σταματήσει ο πόλεμος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάικ Γουόλζ.

Το Κίεβο το διαψεύδει, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει προπέτασμα καπνού τις δηλώσεις του Πούτιν για το αμερικανικό σχέδιο.

«Όλοι ακούσαμε πολύ προβλέψιμα και άκρως χειριστικά λόγια από τον Πούτιν ως απάντηση στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Το Κρεμλίνο αναφέρει πως σύντομα θα υπάρξει επικοινωνία των δύο προέδρων, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης του Γουίτκοφ με τον Πούτιν. Την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να ανακτά εδάφη στο Κουρσκ, αφαιρώντας από την Ουκρανία ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί.

Ο Πούτιν γνωστοποίησε ότι η Μόσχα θα εγγυηθεί την ασφάλεια των Ουκρανών στρατιωτών που βρίσκονται στην περιοχή του Κουρσκ, εφόσον παραδοθούν. Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, τόνισε ότι οι ουκρανικές αρχές πρέπει να δώσουν εντολή στους στρατιώτες τους να καταθέσουν τα όπλα τους.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Πούτιν είπε ότι «κάτι αρχίζει να κινείται», προσθέτοντας: «Θα δούμε τι θα βγει από αυτό».

Αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών. με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει σήμερα ότι υπάρχει λόγος να είμαστε «συγκρατημένα αισιόδοξοι», αν και σημείωσε ότι πρέπει να γίνει ακόμη δουλειά.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σήμερα τη Ρωσία «να αποδεχτεί την αμερικανοουκρανική πρόταση κατάπαυσης του πυρός για 30 ημέρες» και «να σταματήσει» τις «βιαιοπραγίες» στην Ουκρανία και τις «αναβλητικές δηλώσεις».

Ο Μακρόν συζήτησε σήμερα την κατάσταση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αύριο Σάββατο «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να εντείνουμε τη στήριξη στην Ουκρανία, για μια βιώσιμη ειρήνη» στη βιντεοδιάσκεψη που θα έχουν ο Μακρόν, ο Στάρμερ, ο Ζελένσκι και «όλοι οι εταίροι μας», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος.

Την ίδια ώρα, η Γερμανία βλέπει ως «τακτική καθυστέρησης» τα όσα είπε ο ρώσος πρόεδρος, ενώ ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών τονίζει πως θα ήταν λάθος να θέτει όρους για μια προσωρινή κατάπαυση. Οι υπουργοί εξωτερικων της G7 καλούν τη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, απειλώντας με επιπλέον κυρώσεις σε διαφορετική περίπτωση.

Στην τελευταία του παρέμβαση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η εκεχειρία με τη Ρωσία θα μπορούσε να επιτηρείται με τη βοήθεια των ΗΠΑ, μέσω δορυφόρων και παροχής πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουκρανία χρειάζεται αντιαεροπορική κάλυψη σε ποσοστό 100%, ως μέτρο αποτροπής, σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι το ζήτημα της κατοχής των ουκρανικών εδαφών συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε η ουκρανική αντιπροσωπεία με τους Αμερικανούς στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά για την επίλυσή του θα χρειαστεί ένας «δύσκολος διάλογος», όπως τον αποκάλεσε.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στο Κουρσκ, παραδέχτηκε ότι είναι «πολύ δύσκολη» για τους Ουκρανούς στρατιώτες που έχουν ακόμη υπό τον έλεγχό τους ένα μικρό μέρος αυτής της ρωσικής περιοχής. Αντιθέτως, η κατάσταση στο μέτωπο του Ποκρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, έχει σταθεροποιηθεί, πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε εξάλλου ότι διατηρεί «φυσιολογικές» σχέσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη θυελλώδη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο στα τέλη Φεβρουαρίου. «Οι στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι πολύ σημαντικές για την Ουκρανία (…) Χρειαζόμαστε φυσιολογικές και αποτελεσματικές σχέσεις», είπε χαρακτηριστικά.

I spoke with the Secretary of State of the Holy See, Cardinal Pietro Parolin. I wished Pope Francis a speedy recovery and thanked him for his prayers and moral support for our people, as well as for his efforts in facilitating the return of Ukrainian children illegally deported… pic.twitter.com/Cyw1TIvsWd

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2025