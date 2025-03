Η κυβέρνηση του Nτόναλντ Τραμπ και η Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, σχεδιάζουν να υπογράψουν τη συμφωνία για τα ορυκτά.

O Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συμβούλους του ότι θέλει να ανακοινώσει τη συμφωνία στην ομιλία του στο Κογκρέσο το βράδυ της Τρίτης, ανέφεραν τρεις από τις πηγές, προειδοποιώντας ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί και ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει.

Η υπογραφή της συμφωνίας ακυρώθηκε την Παρασκευή, μετά από μια έντονη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την άμεση αποχώρηση του Ουκρανού ηγέτη από τον Λευκό Οίκο. Ο Ζελένσκι είχε ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να υπογράψει τη συμφωνία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συνομιλήσει τις τελευταίες ημέρες με αξιωματούχους στο Κίεβο για την υπογραφή της συμφωνίας για τα ορυκτά, παρά την ένταση της Παρασκευής, και προέτρεψαν τους συμβούλους του Ζελένσκι να τον πείσουν να ζητήσει ανοιχτά συγγνώμη από τον Τραμπ, σύμφωνα με μία από τις πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση.

Δεν ήταν σαφές αν η συμφωνία έχει τροποποιηθεί. Η συμφωνία που επρόκειτο να υπογραφεί την περασμένη εβδομάδα δεν περιείχε ρητές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά έδινε στις ΗΠΑ πρόσβαση σε έσοδα από τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας. Προέβλεπε επίσης ότι η ουκρανική κυβέρνηση θα συνεισέφερε το 50% της μελλοντικής εμπορευματοποίησης οποιωνδήποτε κρατικών φυσικών πόρων σε ένα επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης που θα διαχειρίζονταν από κοινού οι ΗΠΑ και η Ουκρανία.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνησή του παραμένει ανοιχτή στην υπογραφή της συμφωνίας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία «θα έπρεπε να είναι δείχνει περισσότερη ευγνωμοσύνη».

«Αυτή η χώρα στάθηκε δίπλα τους σε δύσκολες και εύκολες στιγμές», είπε ο Τραμπ. «Τους έχουμε δώσει πολύ περισσότερα από ό,τι η Ευρώπη, και η Ευρώπη θα έπρεπε να είχε δώσει περισσότερα από εμάς».

Νωρίτερα, χείρα διπλωματικής φιλίας έτεινε μέσω ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η συνάντησή μας στην Ουάσινγκτον, στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή, δεν πήγε όπως έπρεπε. Είναι λυπηρό που συνέβη με αυτόν τον τρόπο. Είναι καιρός να διορθώσουμε τα πράγματα. Θα θέλαμε η μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία να είναι εποικοδομητική», έγραψε ο ουκρανός πρόεδρος στο Χ. Συμπλήρωσε μάλιστα πως είναι έτοιμος να υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά, «ανά πάσα στιγμή και με κάθε βολική μορφή».

«Θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση της Ουκρανίας για ειρήνη.

Κανείς μας δεν θέλει έναν ατελείωτο πόλεμο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να φέρει πιο κοντά τη διαρκή ειρήνη. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από τους Ουκρανούς. Η ομάδα μου και εγώ είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε υπό την ισχυρή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ για να επιτύχουμε μια ειρήνη που θα διαρκέσει.

Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα για να τερματίσουμε τον πόλεμο και τα πρώτα στάδια θα μπορούσαν να είναι η απελευθέρωση αιχμαλώτων και η εκεχειρία στον ουρανό – απαγόρευση πυραύλων, drones μεγάλου βεληνεκούς, βόμβες σε ενέργεια και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές – και η εκεχειρία στη θάλασσα αμέσως, εάν η Ρωσία κάνει το ίδιο. Στη συνέχεια, θέλουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε όλα τα επόμενα στάδια και να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για να καταλήξουμε σε μια ισχυρή τελική συμφωνία.

Εκτιμούμε πραγματικά πόσα έχει κάνει η Αμερική για να βοηθήσει την Ουκρανία να διατηρήσει την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της. Και θυμόμαστε τη στιγμή που τα πράγματα άλλαξαν, όταν ο Πρόεδρος Τραμπ παρείχε στην Ουκρανία τα Javelins. Είμαστε ευγνώμονες για αυτό.

Η συνάντησή μας στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, δεν πήγε όπως έπρεπε. Είναι λυπηρό που συνέβη αυτό. Είναι καιρός να διορθωθούν τα πράγματα. Θα θέλαμε η μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία να είναι εποικοδομητική.

Όσον αφορά τη συμφωνία για τα ορυκτά και την ασφάλεια, η Ουκρανία είναι έτοιμη να την υπογράψει ανά πάσα στιγμή και με κάθε βολική μορφή. Βλέπουμε αυτή τη συμφωνία ως ένα βήμα προς μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερές εγγυήσεις ασφάλειας και ελπίζω πραγματικά ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά».

