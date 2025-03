Παρά τις προβλέψεις που έδιναν ως φαβορί τη Ντέμι Μουρ, η οποία είχε ήδη κερδίσει βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες, τα Critics’ Choice Awards και τα βραβεία SAG του Σωματείου των Ηθοποιών για την ερμηνεία της στο θρίλερ φρίκης «The Substance: Το ελιξίριο της νιότης», η Μάικι Μάντισον του «Anora» του Σον Μπέικερ κατάφερε να κάνει την ανατροπή.

Έτσι η 62χρονη σταρ έχασε την ευκαιρία να πάρει το Οσκαρ-επιστέγασμα της καριέρας και της επιστροφής της στο προσκήνιο του Χόλιγουντ. Η απογοήτευση της, αν δει κανείς προσεκτικά το βίντεο της ανακοίνωσης του βραβείου α΄ γυναικείου ρόλου – είναι έκδηλη στην ανακοίνωση του ονόματος της νεαρής ανταγωνίστριας της, Μάικι Μάντισον. Έτσι θα πρέπει να περιμένει μία επόμενη ευκαιρία όσο κι αν αυτό το «ελιξίριο» της είχε δώσει φτερά.

Εμφανώς σφιγμένη, η Ντέμι Μουρ πρέπει να βίωσε ένα ισχυρό σοκ μέχρι να αρχίσει να χειροκροτεί τη νεαρή συνάδελφό της. Μάλιστα, στο X πολλοί ήταν αυτοί που βίωσαν την απογοήτευση μαζί της, λέγοντας ότι αυτό που συνέβη στη Μουρ «πρέπει να ήταν το μεγαλύτερο σνομπάρισμα στην ιστορία των Όσκαρ».

Mikey Madison’s reaction to her Best Actress Oscar win omg pic.twitter.com/Ea8kM1NRou

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 3, 2025