Sag Awards 2025: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς – Η χρονιά της Demi Moore και η ανατροπή που απογοήτευσε

«Ήσασταν όλοι οι σπουδαιότεροι δάσκαλοί μου, και είμαι τόσο, τόσο ευγνώμων που συνέχισα τόσα χρόνια να μπορώ να προσπαθώ - και μερικές φορές να πετυχαίνω, μερικές φορές να αποτυγχάνω - αλλά να μπορώ να συνεχίσω», είπε η ηθοποιός παραλαμβάνοντας το βραβείο της, απευθυνόμενη στους συναδέλφους της ηθοποιούς από τη σκηνή.

«Μην χάνετε την ανθρώπινη σύνδεση»

«Ως αυτοί οι ηθοποιοί που πρέπει να τα κάνουν όλα, απλώς σας ενθαρρύνω, μην χάνετε την ανθρώπινη σύνδεση. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε. Πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους», πρόσθεσε η Moore στη νικητήρια ομιλία της.

Στο βραβείο για τον καλύτερο ανδρικό ρόλο, είχαμε μια ανατροπή στα μέχρι τώρα δεδομένα, με το βραβείο να πηγαίνει στον Timothée Chalamet, αφήνοντας πίσω του το μεγάλο φαβορί και αγαπημένο Adrien Brody από την σειρά Nobody Wants This, απογοητεύοντας τους fan τόσο της σειράς, όσο και του Brody.

«Ξέρω ότι το πιο αριστοκρατικό πράγμα θα ήταν να υπογραμμίσω την προσπάθεια που έγινε σε αυτόν τον ρόλο και πόσα αυτό σημαίνει για μένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά ήταν πέντε χρόνια από τη ζωή μου», είπε ο Timothee. «Έδωσα ό,τι είχα για να παίξω αυτόν τον απαράμιλλο καλλιτέχνη, τον κύριο Bob Dylan».

«Ξέρω ότι είμαστε σε μια υποκειμενική δουλειά, αλλά η αλήθεια είναι ότι κυνηγώ πραγματικά το μεγαλείο» τόνισε ο Chalamet. «Ξέρω ότι οι άνθρωποι συνήθως δεν μιλούν έτσι, αλλά εμπνέομαι από τους σπουδαίους», είπε. Καταλήγοντας με έναν δικό του τρόπο, πρόσθεσε πως «είμαι τόσο εμπνευσμένος από τον Daniel Day-Lewis και τον Marlon Brando και τη Viola Davis, όπως είμαι από τους Michael Jordan και Michael Phelps».

Το βραβείο Καλύτερου Καστ σε Κινηματογραφική Ταινία απονεμήθηκε στην ταινία «Conclave», η οποία επικράτησε έναντι ισχυρών υποψηφιοτήτων όπως το «Wicked». Στις κατηγορίες Β' Ρόλων, ο Kieran Culkin τιμήθηκε για την ερμηνεία του στην ταινία «A Real Pain», ενώ η Zoe Saldaña διακρίθηκε για τον ρόλο της στην «Emilia Pérez».

Η ιστορική σειρά «Shōgun» κυριάρχησε, αποσπώντας τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Καστ σε Δραματική Σειρά, καθώς και βραβεία για τους Hiroyuki Sanada και Anna Sawai.

Στα highlights της βραδιάς ήταν και η νίκη του «Only Murders in the Building» για το βραβείο Καλύτερου Καστ σε Κωμική Σειρά, με τη Selena Gomez να αποδέχεται το βραβείο.

Μοναδική και σίγουρα αξιοσημείωτη παρουσία στα χθεσινά βραβεία, ήταν και εκείνη της Jane Fonda, η οποία τιμήθηκε από την οργάνωση με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (SAG Life Achievement Award).

Η 87χρονη ηθοποιός και ακτιβίστρια, με καριέρα που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες, ανέβηκε στη σκηνή του Shrine Auditorium στο Λος Άντζελες για να παραλάβει το βραβείο της, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό και τονίζοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης στην τέχνη της υποκριτικής. Ακόμη αναφέρθηκε στην ανάγκη για κοινωνική ευαισθητοποίηση, δηλώνοντας εύστοχα: «Το να είσαι 'woke' σημαίνει απλώς ότι νοιάζεσαι για τους άλλους ανθρώπους».

Η βραδιά σε κάθε περίπτωση, ήταν γεμάτη λαμπερές εμφανίσεις, συγκινητικές στιγμές και ανατροπές, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα επερχόμενα Oscars στις 2 Μαρτίου.

Αναλυτικά όλοι οι μεγάλοι νικητές των SAG Awards 2025:

Κινηματογράφος

Καλύτερος Ανδρικός Ρόλος : Ο Timothée Chalamet για την ερμηνεία του ως Bob Dylan στην ταινία "A Complete Unknown".

: Ο Timothée Chalamet για την ερμηνεία του ως Bob Dylan στην ταινία "A Complete Unknown". Καλύτερος Γυναικείος Ρόλος : Η Demi Moore για την ερμηνεία της στην ταινία "The Substance".

: Η Demi Moore για την ερμηνεία της στην ταινία "The Substance". Καλύτερος Β' Ανδρικός Ρόλος : Ο Kieran Culkin για την ερμηνεία του στην ταινία "A Real Pain".

: Ο Kieran Culkin για την ερμηνεία του στην ταινία "A Real Pain". Καλύτερος Β' Γυναικείος Ρόλος : Η Zoe Saldaña για την ερμηνεία της στην ταινία "Emilia Pérez".

: Η Zoe Saldaña για την ερμηνεία της στην ταινία "Emilia Pérez". Καλύτερο Καστ σε Κινηματογραφική Ταινία: Η ταινία "Conclave".

Τηλεόραση

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά : Η σειρά "Shōgun".

: Η σειρά "Shōgun". Καλύτερος Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά : Ο Hiroyuki Sanada για την ερμηνεία του στη σειρά "Shōgun".

: Ο Hiroyuki Sanada για την ερμηνεία του στη σειρά "Shōgun". Καλύτερος Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά : Η Anna Sawai για την ερμηνεία της στη σειρά "Shōgun".

: Η Anna Sawai για την ερμηνεία της στη σειρά "Shōgun". Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά : Η σειρά "Only Murders in the Building".

: Η σειρά "Only Murders in the Building". Καλύτερος Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά : Ο Martin Short για την ερμηνεία του στη σειρά "Only Murders in the Building".

: Ο Martin Short για την ερμηνεία του στη σειρά "Only Murders in the Building". Καλύτερος Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά : Η Jean Smart για την ερμηνεία της στη σειρά "Hacks".

: Η Jean Smart για την ερμηνεία της στη σειρά "Hacks". Καλύτερος Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά : Ο Colin Farrell για την ερμηνεία του στη σειρά "The Penguin".

: Ο Colin Farrell για την ερμηνεία του στη σειρά "The Penguin". Καλύτερος Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά: Η Jessica Gunning για την ερμηνεία της στη σειρά "The Baby Reindeer".

Τιμητική Διάκριση

Βραβείο Συνολικής Προσφοράς: Η Jane Fonda τιμήθηκε για την πολυετή προσφορά της στην υποκριτική και την κοινωνική δράση.

