Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κρατίδιο Ουταραχάντ της Ινδίας, στα Ιμαλάια εξαιτίας χιονοστιβάδας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου στην περιοχή Σαμόλι, σε απόσταση λιγότερο από πέντε χιλιόμετρα από τον δημοφιλή ινδουϊστικό ναό Μπαντρινάθ, τον οποίο επισκέπτονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.

Συνολικά 55 εργάτες που μετείχαν σε εργασίες οδοποιίας θάφτηκαν κάτω από το χιόνι. Σύμφωνα με τον ινδικό στρατό, αρχικά διασώθηκαν 50 άνθρωποι αλλά τέσσερις από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους.

«Δυστυχώς, έχει επιβεβαιωθεί ότι τέσσερις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους», ανέφερε ο στρατός.

Ακόμη πέντε παραμένουν αγνοούμενοι. Οι διασώστες επιχειρούν με έξι ελικόπτερα για τον εντοπισμό τους καθώς οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι. Το έργο τους όμως δυσχεραίνουν η χαμηλή ορατότητα και το πυκνό χιόνι.

Uttarakhand | 14 civilians have been rescued and evacuted from avalanche site by Indian Army this morning. Search and rescue operations continuing for more than 24 hours. With slight respite in the weather, three injured personnel evacuated from Mana to Joshimath for critical… pic.twitter.com/46gJQYxq8B

— ANI (@ANI) March 1, 2025