Ως «ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση με διασύνδεση προς το «Ισλαμικό Κράτος«» περιέγραψε η αυστριακή κυβέρνηση τη χθεσινή επίθεση ενός 23χρονου Σύρου στο Φίλαχ της Καρινθίας, εναντίον περαστικών με μαχαίρι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ένας 14χρονος να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν ακόμη πέντε άτομα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ, η χθεσινή επίθεση ήταν η δεύτερη πιο αιματηρή ισλαμιστικού υπόβαθρου τρομοκρατική ενέργεια στην Αυστρία, μετά την επίθεση ενόπλου στη Βιέννη, το 2020, με τέσσερις νεκρούς και 23 τραυματίες. Ο αυστριακός υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι ο 23χρονος Σύρος φώναζε «Αλαχού Ακμπάρ» και αργότερα ομολόγησε ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω διαδικτύου, ενώ είχε δώσει όρκο πίστης στο «Ισλαμικό Κράτος». Βρισκόταν πάντως νομίμως στην Αυστρία, με άδεια παραμονής, διευκρίνισε ο υπουργός.

