Το τρομοκρατικό χτύπημα στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου της Γερμανίας, λίγες μέρες πριν την εορταστική περίοδο, επανέφερε το φάντασμα της τρομοκρατίας πάνω από τη Γηραιά Ήπειρο.

Ο τραγικός απολογισμός των 6 νεκρών και 200 τραυματιών ταρακούνησε την Ευρώπη, η οποία είδε να ξυπνούν μνήμες από μια εποχή που θεωρούσε πως είχε αφήσει οριστικά στο παρελθόν.

Την ώρα μάλιστα που η ακροδεξιά βρίσκεται σε άνοδο σε μια σειρά από χώρες της ΕΕ, το κλίμα φόβου που επιστρέφει μπορεί να έχει καταλυτικά αποτελέσματα και όσον αφορά τη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων.

Ήδη αρκετά ακροδεξιά κόμματα προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση που διαμορφώνεται, επενδύοντας πολιτικά στο αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών, με πρώτο το γερμανικό AfD, τη στιγμή μάλιστα που η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ολλανδός ακροδεξιός ηγέτης, Γκέερτ Βίλντερς, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου «βάρβαρη», υποστηρίζοντας παράλληλα πως τα σύνορα της Ευρώπης πρέπει να κλείσουν άμεσα.

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δημιουργεί συνθήκες και για νέες τρομοκρατικές επιθέσεις, με τις πρεσβείες του Ισραήλ αλλά και τις συναγωγές σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις να βρίσκονται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που η Ευρώπη βιώνει τον κίνδυνο της τρομοκρατίας. Αντιθέτως, δεν ήταν λίγες οι στιγμές κατά το παρελθόν που σημειώθηκαν πολύνεκρες επιθέσεις, οι οποίες σκόρπισαν το χάος και τον τρόμο στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις.

Τα μεγαλύτερα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη

Ο εφιάλτης του Μπατακλάν

Ήταν το 2015 και συγκεκριμένα η 13η Νοεμβρίου όταν ο πλανήτης συγκλονισμένος έβλεπε την πόλη του φωτός, το Παρίσι, να βιώνει το χειρότερο τρομοκρατικό χτύπημα που έχει λάβει χώρα σε ευρωπαϊκό έδαφος τον 21ο αιώνα.

Στην πραγματικότητα, ήταν ένα μπαράζ επιθέσεων με τρεις ξεχωριστές εκρήξεις και έξι μαζικούς πυροβολισμούς. Η επίθεση με τα περισσότερα θύματα όμως έγινε στο θέατρο Μπατακλάν, όπου οι ένοπλοι κράτησαν ομήρους τους ακροατές μιας ροκ συναυλίας και έδωσαν μάχη με την αστυνομία μέχρι τη 1 τα ξημερώματα της 14ης Νοεμβρίου. Ο συνολικός απολογισμός των επιθέσεων ήταν 130 νεκροί, από τους οποίους περίπου 90 στο θέατρο Μπατακλάν.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε επίσημα την ευθύνη για τις επιθέσεις το πρωί της 14ης Νοεμβρίου, επαινώντας τους «οκτώ αδελφούς» τους για το θάνατο «τουλάχιστον 200 σταυροφόρων» και υποστηρίζοντας ότι «αυτό ήταν μόνο η αρχή της καταιγίδας».

Πράγματι, το φαινόμενο της ισλαμικής τρομοκρατίας στην Ευρώπη γνώρισε έξαρση κατά τα έτη 2015-2017, με τους νεκρούς εκείνων των ετών να ξεπερνούν το σύνολο των μέχρι τότε νεκρών συνολικά.

Η πτήση 103 της Pan Am

Η χειρότερη όμως, από πλευράς θυμάτων, τρομοκρατική επίθεση που έχει λάβει χώρα στην Ευρώπη, παραμένει εκείνη στην πτήση 103 της Pan Am, η οποία έχει γίνει γνωστή και ως βομβιστική επίθεση στο Λόκερμπι.

Συγκεκριμένα, η πτήση 103 της Pan Am ήταν μια τακτικά προγραμματισμένη υπερατλαντική πτήση της εταιρείας από τη Φρανκφούρτη προς το Ντιτρόιτ, με ενδιάμεσες στάσεις στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Το υπερατλαντικό σκέλος της διαδρομής εκτελούσε το Clipper Maid of the Seas, ένα Boeing 747-121 ταξινομημένο με αριθμό N739PA. Λίγο μετά τις 19:00 της 21ης Δεκεμβρίου 1988, ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από την πόλη Λόκερμπι της Σκωτίας, καταστράφηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αεροσκάφος, σκοτώνοντας τους 243 επιβάτες αλλά και 16 μέλη του πληρώματος.

Μεγάλα τμήματα μάλιστα του αεροσκάφους κατέπεσαν σε κατοικημένη οδό στο Λόκερμπι, σκοτώνοντας 11 κατοίκους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι καμία τρομοκρατική οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης, ενώ το μόνο άτομο που καταδικάστηκε για την υπόθεση ήταν ο Abdelbaset al-Megrahi, ένας αξιωματικός της υπηρεσίας πληροφοριών της Λιβύης.

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2003, ο Καντάφι αποδέχθηκε την ευθύνη της Λιβύης για τη βομβιστική επίθεση στο Λόκερμπι και κατέβαλε αποζημίωση στις οικογένειες των θυμάτων, αν και υποστήριξε ότι δεν είχε δώσει ποτέ ο ίδιος την εντολή για την επίθεση.

Οι βομβιστικές επιθέσεις στη Μαδρίτη

Οι βομβιστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στη Μαδρίτη, στις 11 Μαρτίου 2004, ήταν σχεδόν ταυτόχρονες, συντονισμένες επιθέσεις στο σύστημα προαστιακού σιδηροδρόμου της πόλης. Οι εκρήξεις αυτές σκότωσαν 191 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 1.800.

Από την έρευνα που ακολούθησε του χτυπήματος έγινε γνωστό ότι στα τρένα είχαν τοποθετηθεί 13 αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, με τους πυροτεχνουργούς να απενεργοποιούν άλλους δύο με ελεγχόμενες εκρήξεις, ενώ ο τρίτος βρέθηκε αργότερα στις αποσκευές ενός από τα τρένα.

Οι επιθέσεις μάλιστα διεξήχθησαν μόλις τρεις μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές στη χώρα, με τον τότε πρωθυπουργό, κεντροδεξιό, Χοσέ Μαρία Αθνάρ, να κατηγορεί τη βασκική αυτονομιστική, τρομοκρατική οργάνωση ΕΤΑ για τις επιθέσεις. Η ΕΤΑ όμως δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη. Αντιθέτως οι έρευνες κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας και στις 14 Μαρτίου του 2004, το μέλος της αλ-Κάιντα, Αμπού Ντουτζάνα αλ-Αφγκάνι, ανέλαβε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την ευθύνη για τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι επιθέσεις ήταν αντίποινα για τη συμμετοχή ισπανικών στρατευμάτων στον πόλεμο του Ιράκ. Παρότι δεν βρέθηκαν ποτέ στοιχεία για τη συμεμετοχή της αλ-Κάιντα στα χτυπήματα, η ίδια η τρομοκρατική οργάνωση, τον Αύγουστο του 2007, δήλωσε «περήφανη» για την επίθεση.

Η τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια

Ήταν 14 Ιουλίου του 2016, τη μέρα που οι Γάλλοι γιορτάζουν τη μεγαλύτερη εθνική τους εορτή, την πτώση της Βαστίλης, και ώρα 22:40 μ.μ, όταν ένα φορτηγό γεμάτο όπλα και χειροβομβίδες έπεσε πάνω στο πλήθος του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στη λεωφόρο Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ για να παρακολουθήσει τη ρίψη πυροτεχνημάτων.

Ο τραγικός απολογισμός ήταν 84 νεκροί και 65 τραυματίες. Ο οδηγός του φορτηγού, Μοχάμεντ Λαχουαέζ Μπουχλέλ, ηλικίας 31 ετών, Γάλλος με καταγωγή από την Τυνησία, οδήγησε σκορπώντας το θάνατο για δύο ολόκληρα χιλιόμετρα, αποκλίνοντας συνεχώς εσκεμμένα της πορείας του, κάνοντας δηλαδή ζιγκ ζαγκ, αποσκοπώντας στο μέγιστο δυνατό αριθμό θυμάτων.

Λίγο αργότερα, ο τρομοκράτης σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία. Ανάμεσα στους νεκρούς αναγνωρίστηκαν Βρετανοί, Ισπανοί, Ελβετοί και Αμερικανοί πολίτες. Την ευθύνη για το τρομοκρατικό χτύπημα ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Η σφαγή της Μπολόνια

Πριν από την ισλαμιστική τρομοκρατία όμως, η Ευρώπη είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ενός άλλου είδους τρομοκρατία, εκείνη με πολιτικό πρόσημο. Το πιο κοστοβόρο σε ανθρώπινες ζωές χτύπημα συνέβη στις 2 Αυγούστου του 1980, στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Συγκεκριμένα, 85 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 200 τραυματίστηκαν, ώταν μια ωρολογιακή βόμβα εξερράγη στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης

Από την έκρηξη κατέρρευσε η οροφή της αίθουσας αναμονή, η οποία ήταν γεμάτη κόσμο, ενώ χτύπησε και το τρένο που εκείνη την ώρα περίμενε στην αποβάθρα πριν ξεκινήσει το ταξίδι του.

Αν και καμία οργάνωση δεν ανέλαβε ποτέ επίσημα την ευθύνη, εν τούτοις αρκετά μέλη της νεοφασιστικής οργάνωσης Nuclei Armati Rivoluzionari (Επαναστατικοί Ένοπλες Πυρήνες) καταδικάστηκαν για την επίθεση.