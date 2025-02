Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν εξαιτίας ανατροπής λεωφορείου στην επαρχία Κερμάν του νοτιοανατολικού Ιράν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα όταν λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν μαθήτριες λυκείου, ανετράπη σε επαρχιακό δρόμο που συνδέει τις πόλεις Μαχάν και Κερμάν, ανακοίνωσε ο Μοχαμάντ Σαμπερί, επικεφαλής των τοπικών υπηρεσιών διάσωσης. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής και δύο εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, συμπλήρωσε.

Το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μεταδίδει πως οι αρχές πιθανολογούν ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος επειδή «έσπασαν τα φρένα», ωστόσο το τελικό πόρισμα αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

