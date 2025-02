Η Χαμάς παρέδωσε σήμερα (2/1) στον ισραηλινό στρατό τον γαλλοϊσραηλινό Οφέρ Καλντερόν και τον Ισραηλινό Γιάρντεν Μπίμπας ύστερα από 484 ημέρες ομηρείας στη Λωρίδα της Γάζας. Η σύζυγός και τα δύο τους παιδιά του Μπίμπας δεν έχουν επιστρέψει από τη Γάζα και η τύχη τους παραμένει άγνωστη.

Οι δύο όμηροι παραδόθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό και επέστρεψαν στο Ισραήλ, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Οι δύο άνδρες «συνοδεύτηκαν από (μέλη των ειδικών δυνάμεων) προς το ισραηλινό έδαφος» διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Ο τρίτος όμηρος, που πρόκειται να αφεθεί ελεύθερος σήμερα, ο Αμερικανοϊσραηλινός Κιθ Σίγκελ, αναμένεται να παραδοθεί σε άλλη τοποθεσία αργότερα μέσα στο πρωινό.

Yarden Bibas is now on Hamas’ stage, forced to wave.

Yarden was kidnapped with his family from the Nir Oz kibbutz: 9-month-old Kfir, 4-year-old Ariel, and 32-year-old Shiri.

Shiri, Kfir, and Ariel are still being held hostage in Gaza. pic.twitter.com/zpXzjdixzn

— Israel ישראל (@Israel) February 1, 2025