Μαχητές της Χαμάς απελευθέρωσαν σήμερα τρεις ισραηλινούς ομήρους έπειτα από 484 ημέρες ομηρείας στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα περισσότερους από 180 παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ, στην τέταρτη ανταλλαγή από την έναρξη της εκεχειρίας στο παλαιστινιακό έδαφος, που έχει υποστεί ανυπολόγιστη καταστροφή από τον πόλεμο.

Ο ισραηλινός Γιάρντεν Μπίμπας, πατέρας των δύο τελευταίων παιδιών που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι, ο γαλλοϊσραηλινός Οφέρ Καλντερόν και ο ισραηλινοαμερικανός Κιθ Σίγκελ έφθασαν στο Ισραήλ, αφού παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αποφυλάκισε 182 Παλαιστινίους και έναν Αιγύπτιο, σύμφωνα με τη Λέσχη Παλαιστινίων Φυλακισμένων: 150 μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στη Λωρίδα της Γάζας, 25 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και οκτώ, μεταξύ των οποίων ο Αιγύπτιος, απελάθηκαν στην Αίγυπτο.

Πολυάριθμα μέλη του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος οργάνωσαν στη Γάζα τελετές απελευθέρωσης που διεξήχθησαν με ηρεμία, μετά το χάος που είχε επικρατήσει κατά την προηγούμενη απελευθέρωση ομήρων, την Πέμπτη.

Η σημερινή ανταλλαγή είναι η τέταρτη από την έναρξη της εκεχειρίας, στις 19 Ιανουαρίου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου στη Γάζα, που ξέσπασε με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο νότιο Ισραήλ.

Στη Χαν Γιούνις, ο 54χρονος Οφέρ Καλντερόν απελευθερώθηκε πριν από τον 35χρονο Γιάρντεν Μπίμπας. Πλαισιωμένοι από ένοπλους και κουκουλοφόρους μαχητές, ανέβηκαν διαδοχικά σε μια εξέδρα ανάμεσα σε ερείπια.

The same terrorist organization that violently kidnapped American-Israeli Keith Siegel (65) from his home is now cruelly parading him on stage—after 484 horrific days in captivity.

Keith, we are all waiting for you at home. pic.twitter.com/CU8yBLUQa8

— Israel ישראל (@Israel) February 1, 2025