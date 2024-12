Αναστάτωση επικρατεί την Τρίτη σε πολλά αεροδρόμια των ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση της American Airlines ότι αναβάλλει όλες τις πτήσεις της εντός της χώρας.

«Τεχνικό ζήτημα επηρεάζει τις αμερικανικές πτήσεις μας σήμερα το πρωί» δήλωσε στo CNN εκπρόσωπος της εταιρείας, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση του προβλήματος.

«Οι ομάδες μας εργάζονται για την επίλυση του ζητήματος. Ζητούμε συγγνώμη στους πελάτες μας για την αναστάτωση» είπε ο εκπρόσωπος.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ανέφερε στο μεταξύ ότι έλαβε επίσημο αίτημα από την American Airlines για καθήλωση του στόλου της στις ΗΠΑ.

Captain says @AmericanAir software outage preventing weight & balance calculations “company-wide” with no estimate on resolution. Flights unable to depart as a result. Not a good start to Christmas Eve travel!

— John Morris | Wheelchair Travel (@WCTravelOrg) December 24, 2024