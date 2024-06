Κοντά στην αγορά F-16 Block 70 βρίσκεται η Τουρκία σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα όσο και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο Τζέφρι Φλέικ με ανάρτησή του επεσήμανε ότι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προόδου για την πώληση νέων F-16 στην Τουρκία.

«Ένα σημαντικό βήμα προόδου έγινε σήμερα για την απόκτηση από την Τουρκία τελευταίας γενιάς μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 70 και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου στόλου F-16. Αυτό είναι καλό για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρέσβης.

Η ανάρτηση του Τούρκου Πρέσβη

Today marks an important step forward in Türkiye’s purchase of the latest-generation F-16 Block 70 fighter jets and upgrades to its existing fleet of F-16s. This is good for U.S. national security, Turkish national security, and NATO interoperability. pic.twitter.com/azVIaCZyQD

Παράλληλα, από το Γραφείο Πολιτικών – Στρατιωτικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγινε η εξής ανάρτηση: «Οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που ανακοινώνουν σήμερα ένα σημαντικό βήμα προόδου στην αγορά από την Τουρκία νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 70 – τα πιο προηγμένα F-16 που κατασκευάστηκαν ποτέ, που διατίθενται μόνο στους στενότερους συμμάχους και εταίρους. Αυτό είναι απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα της διαρκούς δέσμευσης των ΗΠΑ για εταιρική σχέση ασφαλείας με την Τουρκία».

U.S. proud to announce today a major step forward in Türkiye’s purchase of new F-16 Block 70 fighter jets – the most advanced F-16 ever made, available only to closest Allies and partners. Just the latest example of U.S. enduring commitment to security partnership with Türkiye. pic.twitter.com/Re2QOeCnYM

— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) June 6, 2024