Από ένα ατύχημα σημειώθηκε το φινάλε του αγώνα ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Κορεντίν Μουτέ. Ο Σέρβος τενίστας πήρε εύκολα τη νίκη με 2-0 σετ και στη συνέχεια πήγε να υπογράψει τα καθιερωμένα αυτόγραφα.

Μόνο που ένας φίλαθλος δεν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός. Όπως θα δείτε την ώρα που έσκυψε να δώσει το χέρι του στον Τζόκοβιτς του γλίστρησε το παγούρι που είχε στην τσάντα του με αποτέλεσμα αυτό να προσγειωθεί στο κεφάλι του Νόλε.

Αμέσως ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπεσε στο έδαφος και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Δείτε τι ακριβώς συνέβη

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.

The bottle slipped from a fan’s backpack.

Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹

(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024