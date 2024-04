Χρειάστηκε πέμπτο παιχνίδι… θρίλερ, όμως τα κορίτσια του Ολυμπιακού κατάφεραν να διατηρήσουν το «στέμμα» τους και τη θέση τους στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ γυναικών! Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική κατάκτηση των Πειραιωτών και η όγδοη συνολικά. Ο Ολυμπιακός είναι η δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις μετά τον Σπόρτινγκ, που έχει 21.

Παρά τις σοβαρές απουσίες (Βίτολα, Νικολοπούλου σε όλο το δεύτερο μέρος και Σπυριδοπούλου στα τελευταία λεπτά), οι «ερυθρόλευκες» ήταν κυρίαρχες από την αρχή του παιχνιδιού και δεν άφησαν τον Παναθηναϊκό να μπει ποτέ στη διεκδίκηση του αγώνα. Η Μπρουκ Γουίλιαμς ήταν… σε μεγάλα κέφια και με 16 πόντους κάλυψε τις σημαντικές απουσίες. Από μεριάς του «τριφυλλιού», η Αλέιν έκανε… ό,τι μπορούσε, όμως οι 15 πόντοι και τα 11 ριμπάουντ της δε στάθηκαν αρκετά.

Παρά την αστοχία αμφότερων των ομάδων από το τρίποντο, ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς το προβάδισμα, το οποίο έγινε διψήφιο στη δεύτερη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε ποτέ να μειώσει… αισθητά και τα τελευταία «πράσινα» όνειρα έσβησαν στα δύο διαδοχικά τρίποντα της Καρλάφτη στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 12-6, 27-14, 39-26, 61-45

Ολυμπιακός (Νίκλας): Γουίλιαμς 16 (1), Σπυριδοπούλου, Σύρρα 2, Νικολοπούλου 6, Καρλάφτη 9 (3), Διέλα 3, Χριστινάκη 11 (3/14 σουτ, 8 ριμπάουντ), Κολλάτου 4 (1), Τόμπιν 10 (10 ριμπάουντ)

Παναθηναϊκός (Καπογιάννη): Σταμολάμπρου 8 (2/8 τρίποντα), Καρακασίδου, Παυλοπούλου, Τσβίτκοβιτς 7 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Σωτηρίου 3, Αλεξανδρή 5 (1), Τζόουνς 5 (1/13 σουτ, 7 ριμπάουντ), Θεοδωρομανωλάκη, Αλέιν 15 (7/7 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Χαιριστανίδου

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ και η ΚΑΕ με ανάρτησή τους στα social media εξέφρασαν τα συγχαρητήριά της για την επιτυχία της ομάδας μπάσκε γυναικών.

🔴⚪🏆Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶𝚼 μας για την κατάκτηση του 8ου Πρωταθλήματος Ελλάδας! / Congratulations to the @OlympiacosSFP Women’s Basketball team for their 8th Greek championship title!

#Olympiacos #Family #Basketball #Champions… https://t.co/GP24gHgCia

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 28, 2024