To μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις ενεπλάκησαν και κατέρριψαν αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα χθες, Παρασκευή 02/02, και κατέστρεψαν επίσης τέσσερα ντρόουν που ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν οι Χούθι από την Υεμένη.

«Οι δυνάμεις των ΗΠΑ αναγνώρισαν τα UAV σε περιοχές της Υεμένης, που τελούν υπό τον έλεγχο των Χούθι, και προσδιορίστηκε πως αποτελούσαν επικείμενη απειλή σε εμπορικά πλοία και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή», ανέφερε ανακοίνωση της Centcom.

USCENTCOM Red Sea Operational Update

On Feb. 2, at approximately 10:30 a.m. (Sanaa time), USS Carney (DDG 64) engaged and shot down one unmanned aerial vehicle (UAV) over the Gulf of Aden. There were no injuries or damage reported.

Later that same day, at approximately 4:40… pic.twitter.com/K7zVEq6zjm

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024