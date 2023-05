Συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό ο δράστης σειράς επιθέσεων με αυτόματο τουφέκι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δεκαπέντε σε χωριά κοντά στο Βελιγράδι.

Man suspected of shooting dead eight people in Serbia’s second mass shooting this week is arrested after manhunt https://t.co/1nmtS6z0jy

