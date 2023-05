Προσχεδιασμένη ήταν η επίθεση του ανήλικου μαθητή σε σχολείο στο Βελιγράδι, το πρωί της Τετάρτης με θύματα 9 ανθρώπους -οκτώ παιδιά και έναν φύλακα- και τον σοβαρό τραυματισμό επτά ακόμη ατόμων.

Ο 14χρονος ήταν μαθητής στο σχολείο στο οποίο επιτέθηκε με μαθητές από έξι έως 15 ετών. Επειδή είναι ανήλικος δε θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις, δήλωσε η εισαγγελία του Βελιγραδίου. Οι κοινωνικές υπηρεσίες θα καθορίσουν τι θα του συμβεί.

Ο Κόστα Κετσμάνοβιτς φαίνεται πως είχε προσχεδιάσει την επίθεσή του καθώς βρέθηκε χαρτί στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα όλων των μαθητών που επρόκειτο να σκοτώσει.

#Breaking School shooting in #Belgrade #Serbia . The shooter (14yrs old) already had kill list and school floor plan prepared in advance. #schoolshooting #school pic.twitter.com/VDyJicfKHZ

— Serbian Team UN SC 1244 🇷🇸 (@SerbianTeam) May 3, 2023